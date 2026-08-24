Maroc: Sur Ordre de Sa Majesté le Roi, SAR la Princesse Lalla Meryem reçoit les enfants maqdessis participant à la 17e édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

23 Août 2026
Libération (Casablanca)
Par Mehdi Ouassat

Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, a reçu, dimanche au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, les enfants maqdessis participant à la 17e édition des colonies de vacances organisées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, cette initiative de Bayt Mal Al-Qods Acharif reflète le soutien constant et indéfectible de SM le Roi, que Dieu Le préserve, à la Ville Sainte et à ses habitants.

Elle vient conforter les actions menées par l'Agence en vue de soutenir la Ville Sainte d'Al-Qods et ses habitants à la faveur de multiples projets dont l'impact tangible se reflète directement sur les Maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.

Baptisée « Manarat Assalam » (Phare de la Paix), cette édition, organisée du 12 au 26 août, bénéficie, à l'instar des éditions précédentes, à 50 enfants maqdessis (filles et garçons), âgés de 11 à 14 ans, et accompagnés de 5 encadrants venus également de la Ville Sainte.

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Elle a été marquée par l'organisation de la deuxième session de l'école de l'été à Skhirate, avant d'entamer le programme officiel de cette édition, ponctué par des voyages éducatifs, des concours artistiques et des compétitions sportives, ainsi que par des visites culturelles en compagnie d'enfants marocains.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Meryem a été saluée par M. Mohamed Salem Echarkaoui, directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, les encadrants et les enfants maqdessis participant à cette 17e édition des colonies de vacances.

Par la suite, Son Altesse Royale a posé pour une photo souvenir, avant de présider une réception offerte par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, en l'honneur de ces enfants.

Les enfants maqdessis ont, ensuite, offert à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem des présents souvenirs.

M. Echarkaoui a, pour sa part, remis à Son Altesse Royale un livre bilan, réalisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, des 17 éditions précédentes, organisées depuis 2008 et ayant bénéficié à un total de 850 enfants des différents quartiers de la Ville Sainte, accompagnés de 85 encadrants, qui ont pu ainsi visiter différentes régions du Royaume et constater la force de la solidarité agissante des Marocains avec les Palestiniens.

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