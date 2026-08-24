Namibie: La Police déjoue une tentative de trafic de mineurs vers le pays

Ondjiva — Les forces de défense et de sécurité ont déjoué samedi, dans la municipalité de Naulila, province de Cunene, une tentative de trafic de deux mineurs âgés de 12 et 13 ans, qui devaient être acheminés vers la Namibie pour y travailler dans des exploitations agro-pastorales.

L'information a été communiquée à l'ANGOP par le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale à Cunene, l'inspecteur Lino Chipalanga, qui a précisé que les victimes étaient originaires de la municipalité de Gambos, dans la province de Huíla.

Selon le responsable, la tentative a été menée par deux ressortissants angolais, âgés de 22 et 44 ans, interpellés pour des faits de traite de personnes et de violation des droits de l'enfant.

Lino Chipalanga a expliqué que les suspects avaient attiré les mineurs en leur promettant un emploi dans une exploitation agro-pastorale de la région d'Omusati, en Namibie, assorti de salaires jugés attractifs.

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De son côté, le responsable de l'Institut national de l'enfance (INAC) à Cunene, Hélder dos Santos, a affirmé que, malgré une tendance à la baisse, un nombre encore important d'enfants et d'adolescents continuaient de franchir la frontière à la recherche d'un emploi dans les exploitations agro-pastorales namibiennes.

Il a jugé la situation préoccupante, estimant qu'elle expose les mineurs au travail forcé, aux mauvais traitements et à d'autres formes d'exploitation des enfants, tout en accroissant les risques de traite des personnes.