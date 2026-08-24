Togo: Retraite et reconversion

L'international togolais Péniel Mlapa, 35 ans, a annoncé sa retraite après près de deux décennies au plus haut niveau du football professionnel.

Formé en Allemagne au TSV 1860 Munich, l'attaquant avait débuté chez les professionnels en 2009.

Son parcours l'a ensuite conduit à Hoffenheim, au Borussia Mönchengladbach, à Bochum, au Dynamo Dresde puis au 1. FC Nürnberg, avant de s'exporter aux Pays-Bas au VVV-Venlo, où il avait notamment brillé lors de la saison 2018-2019 avec 15 buts en championnat.

Sa carrière l'a par la suite mené aux Émirats arabes unis, en Corée du Sud et en Thaïlande, pour un total de plus de 400 matches professionnels et près d'une centaine de buts inscrits.

Péniel Mlapa avait choisi de représenter le Togo, portant à quinze reprises le maillot des Éperviers entre 2017 et 2020.

Le joueur pense maintenant à sa reconversion dans l'univers du football en Europe.