Togo: Une nouvelle centrale bifuel à Lomé ?

23 Août 2026
Togonews (Lomé)

Une nouvelle centrale thermique à double combustible (bifuel) de 120 MW, devrait être implantée à Lomé. Le projet, annoncé par le ministère délégué chargé de l'Énergie, sera réalisé avec le concours de la Banque mondiale.

Elle viendra s'ajouter à deux centrales déjà en activité dans la zone portuaire, alors que la demande électrique nationale continue de croître fortement.

Selon les autorités, la pointe de consommation, évaluée à 360 MW au premier trimestre 2026, progresse d'environ 10 % par an, un rythme qui accentue le déficit de capacité pilotable du système électrique.

Reste à identifier les opérateurs. Cette centrale pourrait être développée sous la forme de PPP (partenariat public-privé).

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