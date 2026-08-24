Tunisie: Mondiaux des Masters - Soumaya Boussaïd décroche l'or sur 800 m en Corée du Sud

24 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

La Tunisienne Soumaya Boussaïd a remporté la médaille d'or du 800 mètres dans la catégorie W45, lors du troisième jour des Championnats du monde d'athlétisme des Masters, organisés actuellement à Daegu, en Corée du Sud.

La Tunisienne a bouclé la course en 2 min 25 sec 36, s'adjugeant la première place et le titre mondial dans sa catégorie d'âge.

Cette nouvelle performance confirme la régularité de Soumaya Boussaïd et son rayonnement sur la scène internationale dans les différentes compétitions auxquelles elle participe.

Les Championnats du monde d'athlétisme des Masters réunissent des athlètes âgés de 35 ans et plus, répartis en différentes catégories d'âge.

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