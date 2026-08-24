Tunisie: Alerte SONEDE - Des coupures d'eau potable dans ces zones

24 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé des perturbations et des interruptions dans la distribution de l'eau potable ce lundi 24 août 2026 dans plusieurs zones des gouvernorats de Mahdia et de Sfax.

Ces perturbations font suite à une coupure d'électricité survenue dans la matinée au niveau de la principale station de pompage de Kerker, qui alimente plusieurs zones des deux gouvernorats.

Selon la SONEDE, les perturbations sont enregistrées de 10h00 à 20h00 ce lundi 24 août.

Dans le gouvernorat de Mahdia, elles concernent les délégations d'El Jem, Boumerdes, Sidi Alouane, Melloulèche, Bradaa, Chebba, Souassi, Ouled Chamekh, Hebira et Chorbane.

Dans le gouvernorat de Sfax, les zones concernées sont la délégation de Hencha, le centre Kamoun relevant de Menzel Chaker, la délégation de Jebiniana, la région de Ghraïba, ainsi que les zones situées en hauteur des délégations de Sakiet Ezzit et Sakiet Eddaïer.

Sont également concernées les zones d'Aouabed, El Baqaa El Beida et la route de l'Aïn, relevant de la délégation de Sfax Sud.

La SONEDE précise que ces perturbations sont directement liées à l'interruption de l'alimentation électrique de la station de pompage de Kerker.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.