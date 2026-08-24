Tunisie: Alerte SONEDE - Des coupures d'eau potable dans ces zones

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé des perturbations et des interruptions dans la distribution de l'eau potable ce lundi 24 août 2026 dans plusieurs zones des gouvernorats de Mahdia et de Sfax.

Ces perturbations font suite à une coupure d'électricité survenue dans la matinée au niveau de la principale station de pompage de Kerker, qui alimente plusieurs zones des deux gouvernorats.

Selon la SONEDE, les perturbations sont enregistrées de 10h00 à 20h00 ce lundi 24 août.

Dans le gouvernorat de Mahdia, elles concernent les délégations d'El Jem, Boumerdes, Sidi Alouane, Melloulèche, Bradaa, Chebba, Souassi, Ouled Chamekh, Hebira et Chorbane.

Dans le gouvernorat de Sfax, les zones concernées sont la délégation de Hencha, le centre Kamoun relevant de Menzel Chaker, la délégation de Jebiniana, la région de Ghraïba, ainsi que les zones situées en hauteur des délégations de Sakiet Ezzit et Sakiet Eddaïer.

Sont également concernées les zones d'Aouabed, El Baqaa El Beida et la route de l'Aïn, relevant de la délégation de Sfax Sud.

La SONEDE précise que ces perturbations sont directement liées à l'interruption de l'alimentation électrique de la station de pompage de Kerker.