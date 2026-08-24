Tunisie: Naufrage au large de Zarzis - 12 corps repêchés, deux personnes toujours portées disparues

24 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les opérations de recherche menées au large de Zarzis après le naufrage d'une embarcation de migration irrégulière ont permis de repêcher 12 corps, dont trois samedi et neuf dimanche. Les recherches se poursuivent pour retrouver deux personnes toujours portées disparues.

Selon les données communiquées par la Direction générale de la Garde nationale, le groupe concerné comptait 15 personnes, dont 14 originaires de Ben Guerdane et une personne originaire de Zarzis. Une personne ayant participé à la traversée clandestine a pu être secourue.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent actuellement en mer, sous le suivi direct du président de la République et la supervision des hauts cadres de la Direction générale de la Garde nationale.

Plusieurs unités navales relevant de la douane maritime, de la Garde maritime, de la Protection civile et de la Marine nationale sont mobilisées dans le cadre de ces opérations. Deux hélicoptères relevant de la Garde nationale et de l'Armée nationale participent également aux recherches.

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En parallèle, les procédures de remise des corps retrouvés à leurs familles ont été accélérées, tandis que les opérations de recherche et de ratissage se poursuivent sans interruption.

La Direction générale de la Garde nationale a assuré aux familles de Ben Guerdane et de Zarzis que tous les moyens disponibles sont mobilisés pour retrouver les deux personnes portées disparues. Elle a affirmé que les opérations se poursuivront jusqu'à l'achèvement des recherches et la localisation des disparus.

Les familles concernées sont également tenues informées de l'évolution des opérations et de tout nouvel élément relatif aux recherches.

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