Tunisie: ' Back To School' - Un nouveau salon dédié à la rentrée scolaire du 2 au 5 septembre

La première édition du Salon de la rentrée scolaire « Back To School » se tiendra du 2 au 5 septembre 2026 au siège de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), avec pour objectif de proposer un espace réunissant familles, professionnels, entreprises et différents acteurs du système scolaire.

Cette manifestation, organisée à l'approche de la rentrée scolaire, vise à instaurer un rendez-vous annuel permettant de rapprocher les marques et les acteurs du secteur éducatif des familles, selon un document officiel dont l'Agence TAP a reçu une copie.

Elle proposera, à cette fin, des solutions et des produits répondant aux besoins de la rentrée, avec un accent particulier sur la qualité, l'innovation et la préservation du pouvoir d'achat des ménages.

Le salon propose une offre diversifiée comprenant notamment des fournitures scolaires, des livres, des jeux éducatifs, des plateformes d'apprentissage en ligne et des solutions de technologies éducatives, ainsi que des équipements et accessoires technologiques, outre les créations de designers et de marques locales.

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Le programme comprend également un volet consacré aux discussions et aux échanges autour des questions liées à l'éducation et à l'enseignement.

L'organisation de ce salon s'inscrit dans une démarche visant à accompagner la rentrée scolaire et à renforcer la proximité avec les familles.

La première édition ambitionne de faire de la rentrée scolaire une occasion de découverte, d'échange et d'innovation, au-delà de sa dimension préparatoire, afin de répondre aux besoins des familles et de contribuer au développement du système éducatif.