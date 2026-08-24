Angola: La Namibie cible des secteurs stratégiques pour investir dans la province de Huíla

Lubango — L'ambassadeur de Namibie en Angola, Leonard Nangolo Ipumbu, a annoncé lundi, dans la province de Huíla, l'intention de son pays d'investir, à partir de 2027, dans des secteurs stratégiques de cette région angolaise.

S'exprimant à l'ANGOP à l'issue d'une visite de courtoisie au gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi Dala, le diplomate a indiqué qu'une délégation de plus de 100 hommes d'affaires namibiens se rendra dans la province afin d'évaluer les opportunités d'affaires et d'investissement.

Sans révéler le montant des investissements envisagés ni la date exacte de leur lancement, Leonard Nangolo Ipumbu a expliqué que les entrepreneurs souhaitent découvrir le potentiel économique de Huíla et établir des contacts avec leurs homologues angolais.

Il a précisé que la participation de la délégation namibienne vise à promouvoir les échanges entre les secteurs privés des deux pays et à identifier des opportunités concrètes d'affaires et d'investissement.

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Dans le cadre de cette initiative, un forum d'affaires Namibie-Angola est prévu. Il devrait réunir des entrepreneurs des deux pays, notamment des femmes entrepreneures, afin d'examiner les possibilités de coopération et de nouer des partenariats commerciaux.

Il a ajouté que le processus débutera à l'occasion de l'Expo-Huíla, dont l'ouverture est prévue mercredi 19.

Leonard Nangolo Ipumbu a souligné que la participation de la Namibie ne se limitera pas à la présentation des potentialités de son pays, les entrepreneurs namibiens souhaitant également découvrir les expériences, les produits, les services et les opportunités disponibles en Angola, en particulier dans la province de Huíla.

« Le plus important est l'échange économique entre les deux pays », a déclaré l'ambassadeur, mettant en avant le rôle du secteur privé dans la création d'emplois et la transformation des matières premières en produits finis.

Il a estimé que le forum constituait une occasion pour les entrepreneurs namibiens de découvrir le savoir-faire et les potentialités de la province de Huíla, en vue de tirer parti des expériences partagées et de contribuer au développement économique et social de l'Angola et de la Namibie.

L'ambassadeur a indiqué que l'agriculture, le tourisme, la santé et l'éducation figurent parmi les secteurs présentant les plus fortes perspectives de partenariat, sans exclure d'autres opportunités susceptibles d'être identifiées par les entrepreneurs au cours des rencontres d'affaires.

Leonard Nangolo Ipumbu a affirmé que la Namibie dispose d'une expérience susceptible d'être partagée avec l'Angola, notamment dans les domaines de l'éducation, du tourisme et des services de santé.

Il a précisé qu'il appartiendra aux entrepreneurs eux-mêmes d'évaluer les opportunités et de déterminer jusqu'où ils souhaitent aller dans les négociations, tandis que les institutions des deux pays devront créer les conditions nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération.

Interrogé sur les relations entre l'Angola et la Namibie, Leonard Nangolo Ipumbu s'est dit fier des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays.

Il a plaidé pour un approfondissement des relations économiques afin de transformer les bonnes relations bilatérales en projets d'affaires concrets.

Il a estimé que la présence de plus d'une centaine d'entrepreneurs namibiens à Huíla constitue une occasion de jeter un pont entre les secteurs privés des deux pays et de stimuler de nouvelles initiatives d'investissement.

Selon l'ambassadeur, l'objectif est que les contacts entre entrepreneurs angolais et namibiens débouchent sur un véritable « mariage » entrepreneurial, à travers la création de partenariats susceptibles de générer des activités économiques, des emplois et davantage de développement au bénéfice des deux pays.