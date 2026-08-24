Togo: Le lac Togo, nouvelle voie de traversée pour un nombre croissant de voyageurs

Longtemps réservée aux populations riveraines, la traversée du lac Togo attire aujourd'hui un public plus large. De nombreux voyageurs, qui privilégiaient jusque-là la route via la RN34 (Lomé-Vogan-Anfoin) ou la RN2 (Lomé-Aného), malgré des trajets plus longs et souvent plus coûteux, se tournent désormais vers le transport lacustre.

Selon les piroguiers, ce changement s'explique en grande partie par une évolution des mentalités. La peur de la noyade ou du chavirement, longtemps dissuasive, semble progressivement s'estomper. Certains usagers évoquent une amélioration perçue des conditions de traversée, notamment grâce à l'utilisation d'embarcations équipées de moteurs et à la disponibilité de gilets de sauvetage.

La réalité reste toutefois contrastée. Les conditions de sécurité demeurent en effet très aléatoires : de nombreuses traversées continuent de s'effectuer à bord de pirogues en bois, sans réglementation stricte ni contrôle systématique du port du gilet de sauvetage. Un usager rassuré un jour peut ainsi se retrouver, le lendemain, face à une embarcation bien moins équipée.

C'est précisément ce que dénoncent plusieurs utilisateurs, qui réclament des embarcations plus adaptées, en remplacement progressif des pirogues traditionnelles.

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Ils plaident également pour la création d'une structure administrative dédiée au transport fluvial et lacustre, qui pourrait encadrer la formation des piroguiers en matière de sécurité et de réglementation, et instaurer des contrôles réguliers.