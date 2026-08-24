Togo: La responsabilité de chaque foyer

24 Août 2026
Togonews (Lomé)

Face aux nouvelles alertes d'inondations, le directeur de l'assainissement au ministère délégué chargé de l'Eau, Sèmèglô Koffi, a lancé un appel à la population : la prévention n'est pas qu'une affaire de l'Etat ou des communes, elle commence aussi chez soi.

Premier réflexe à adopter : favoriser l'infiltration des eaux de pluie.

Il est possible de changer la donne en créant des conditions au niveau de chaque parcelle : avoir du gazon, des puits perdus pour canaliser les eaux pluviales.

Autre enjeu de taille : les déchets. Mal collectés, ils s'accumulent dans les rues et les caniveaux, avant de finir leur course dans les équipements de pompage des bassins de rétention.

Résultat : des pompes qui tombent en panne au pire moment.

Du côté de l'État, la mission reste inchangée : anticiper les épisodes pluvieux, entretenir les ouvrages d'évacuation, coordonner les acteurs et diffuser les alertes météo à temps pour que chacun puisse s'organiser.

On le voit, l'éducation reste la première priorité.

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