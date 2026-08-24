Togo: Les clubs du Golfe savent attirer les joueurs

24 Août 2026
Togonews (Lomé)

Nouveau défi pour Khaled Narey. L'ailier international togolais, 32 ans, s'est engagé avec Al-Raed, pensionnaire de deuxième division saoudienne, après avoir quitté Al-Okhdood, où il aura disputé 22 matches de Saudi Pro League la saison dernière.

Arrivé en Arabie saoudite en 2023 en provenance du PAOK Salonique, Narey avait auparavant porté les couleurs d'Al-Khaleej.

Comme de nombreux joueurs africains, l'attaquant togolais a fait le choix du Golfe, où les clubs offrent généralement des salaires bien plus attractifs que ceux pratiqués en Afrique, voire dans certains championnats européens. Un argument de poids qui pousse de plus en plus de joueurs du continent à privilégier cette destination, même en dehors des grandes écuries de première division.

Relégué en deuxième division à l'issue de la saison 2024-2025, Al-Raed va tenter se remonter le Ligue 1.

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