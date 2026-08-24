Tunisie: Ligue 1 - 1ère journée - CA - Annoncer la couleur

Champion en titre, le Club Africain engage la saison régulière à Métlaoui avec le statut d'équipe à battr Dès cet après-midi, en croisant l'ESM à Métlaoui, le CA de Maher Kanzari entend lancer l'exercice par une victoire. Et de prime abord, même si le groupe a été remanié dans ses constantes, il possède cependant les arguments pour aborder la nouvelle saison avec l'étiquette de favori.

Défendre son trophée, tel est donc l'objectif clubiste de cette saison, un dessein dans les cordes du onze à Kanzari. Préparation rondement menée, matchs amicaux qui en disent long sur la qualité du groupe à disposition, le CA peut engager la compétition avec confiance et crédit car même les départs de plusieurs repères ont été compensés avantageusement avec les arrivées de recrues de choix.

Ce faisant, le championnat, c'est long et ça se joue sur l'endurance et la rigueur. Cependant, pour tracer son sillon, il faut que beaucoup de choses se mettent en place avantageusement tout au long de la saison. Une certitude toutefois, la concurrence sera rude. Gagner à Métlaoui même pour annoncer la couleur et surtout faire passer un premier message à ses principaux concurrents, le CA s'y attèlera dès aujourd'hui avec de fortes convictions.

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Attendu au tournant à Métlaoui, face aux Miniers, le CA génère donc beaucoup d'attente cet après-midi. Et pour les Clubistes, l'idée, quand on reprend une saison, c'est d'essayer de faire mieux que précédemment, c'est-à-dire non seulement gagner, mais aussi convaincre, même si l'exercice n'en sera qu'à ses premiers balbutiements.

Globalement, en termes d'objectifs de résultats, ça va dépendre en partie de ce que ce groupe de joueurs va mettre dans la durée en L1, en C3, en Coupe de Tunisie...Faire en sorte aussi que l'équipe progresse dans le jeu, que lorsque Kanzari change cinq joueurs, le niveau d'équipe ne baisse pas. Bref, outre l'exigence des résultats, pour le technicien clubiste, l'intention sera d'aller à terme vers la régularité. Et cela passe forcément par des améliorations collectives et individuelles.

Quel onze à Maher Kanzari cet après-midi ? De prime abord, si Mouhib Chamekh est bon pour le service après avoir soigné une blessure bénigne, il reste toutefois en ballotage avec Ghaith Yeferni. Sur les flancs, l'on retrouverait Houssem Ben Ali à gauche et Ghaith Zaâlouni à droite. Dans l'axe, probablement, Ammar Abdelhak fera la paire avec Yassine Meriah alors que Bouabid et Simpara seraient maintenus en réserve.

Au coeur du jeu à présent, avec l'incontournable Saidou Khan au ratissage, Oussama Cherimi et Moataz Zaddem devraient être alignés d'entrée mais coach Kanzari possède cependant d'autres cordes à son arc, tel le fougueux Alain Kanté. Enfin, en attaque, Bilel Ait Malek et Aymen Harzi occuperaient les couloirs alors qu'en pointe, le coach choisira entre Sadok Kadida et Tadeus Nkeng.

Toujours en ce qui concerne les postes avancés, Haiek Chikhaoui, Philippe Kinzumbi, Bassem Srarfi et Oussema Bouguerra sont dans les starting-blocks, prêts à prêter main forte une fois sollicités. Notons enfin que volet absences, Hamza Khadhraoui, sanctionné pour avoir écopé d'un carton rouge face à l'OB lors de l'ultime ronde de l'exercice écoulé, Sadok Mahmoud et Rayan Jebali, convalescents ainsi que Houssem Hassan Ramadhan récemment blessé, manqueront à l'appel.