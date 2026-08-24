Tunisie: Ligue 1 - 1ère journée - CAB - Une équipe new-look

23 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

Un chassé -croisé de joueurs à l'intersaison n'aide pas à voir clair dans l'immédiat...

Les Cabistes qui accueillent l'ASM à l'occasion de la journée inaugurale se trouvent dans l'obligation de rompre avec les déceptions répétées des exercices précédents. Mais est-ce possible dans l'état actuel ? Pas si sûr quand on connaît le remue-ménage vécu par le club au niveau de la direction, du staff technique et de l'effectif.

Beaucoup de départs de joueurs et une opération de recrutement conséquente ont, fort heureusement, permis aux responsables de reconstituer l'ossature de l'équipe en un laps de temps court. Toutefois, il n'est pas acquis que les changements effectués au niveau de l'effectif donnent les résultats attendus. C'est la grande question de ce début de saison.

Sans Allala, ni Rhimi

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Le public bizertin a hâte de découvrir les Mejri, Mhamdi, Arfaoui, Traoré, Ba, Diallo sous les couleurs» jaune et noir» voire Amamou, peu utilisé la saison passée. Il n'y a pas mieux donc que ce match contre les Marsois, au Stade 15-Octobre, pour se faire une première idée sur la valeur intrinsèque de l'ensemble cabiste.

Dans nos archives Voici l'année où les musulmans jeûneront deux fois pendant RamadanÀ cette occasion, l'entraîneur Mohamed Azaiez saura certainement aligner le onze de départ le mieux préparé sur le double plan physique et de l'aptitude à assimiler les automatismes mis en place. En l'absence de Hanzouli, Allala et Rhimi, retenus en EN Espoirs, le staff technique alignera probablement une équipe new look par rapport à celle de l'année dernière.

Seulement, on ne peut s'aventurer à affirmer avec certitude le schéma tactique à appliquer, malgré les nombreux essais, dès ce premier match de la saison. Toutefois, on peut imaginer Aziz Guessmi comme latéral droit et très probablement Bougatfa à gauche tandis que Doukali et Amamou formeront l'axe central de la défense en principe.

Devant, et c'est dans ce compartiment de jeu qu'il serait hasardeux de se prononcer sur sa composition si l'on excepte la présence de Alaa Dridi tellement les recrues ont été nombreuses à l'entrejeu. En attaque, le staff technique optera certainement pour des joueurs carrément offensifs tels que Chihi, Mhamdi et même Mejri s'il est prêt sur le plan physique. Il s'agit donc de faire jouer les plus disponibles à tous les niveaux.

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