Mali: Enlevé et détenu pendant des mois, Mohamed el-Béchir raconte ses souffrances dans un podcast

Les enlèvements organisés au Mali : il y a le cas - toujours non élucidé - de maître Mountaga Tall, avocat et homme politique, enlevé à son domicile de Bamako par des hommes cagoulés le 2 mai. On n'est toujours sans nouvelles de lui ; on est aussi sans nouvelles de son fils, enlevé peu après dans des conditions similaires. Il y a d'autres cas encore. Mais, cette fois-ci, un homme qui été enlevé quasiment dans les mêmes conditions est arrivé finalement à quitter le Mali. Il s'agit de Mohamed el-Béchir. Il témoigne devant une caméra. Notre correspondant dans la région a visionné la vidéo.

L'air pensif et une petite moustache, Mohamed el-Béchir est assis face à la caméra. Regard perçant, quand il commence à parler, il décrit en langue locale - le bambara - la scène de son enlèvement. Nous sommes le 8 mai 2025 à Kati, ville-garnison, près de Bamako et fief des militaires. Il est avec des amis de jeu. Un « gros bras » apparaît, puis d'autres hommes cagoulés.

Jeté dans un véhicule

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Mohamed el-Béchir est enlevé et jeté dans un véhicule 4x4. La voiture prend la route de Bamako. Il sera détenu pendant quatre mois. Il donne une indication sur son lieu de détention : « Le lieu est non loin d'un monument, le monument de la Paix de Bamako. De l'intérieur, on peut entendre des sifflements de policiers, des va-et-vient ». Parle-t-il de la direction des services de renseignement du Mali qui se trouve dans les parages ?

« J'ai toutes les preuves »

Mohamed poursuit : « Ce que j'ai vu à l'intérieur de cette cour, on peut le nommer crimes de guerre, crimes contre l'humanité. J'ai toutes les preuves. J'ai été témoin ». Il affirme avoir vu des gens tomber malade, d'autres mourir à la suite de mauvais traitements. Lui, par miracle, a été épargné. Aujourd'hui, hors du Mali, l'homme veut témoigner et écrire, si possible un livre.