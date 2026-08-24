Maroc: Les démissions partisanes - Quand le timing révèle le sens politique de la contestation

A l'approche des échéances électorales, certaines démissions partisanes sont présentées comme l'expression d'un désaccord politique ou d'un déficit de démocratie interne. Mais lorsqu'elles interviennent immédiatement après le rejet d'une candidature, la perte d'une position ou la fixation d'un ordre sur une liste, une autre question se pose : s'agit-il réellement d'une contestation des règles, ou d'une contestation de leur résultat ? Et lorsque le départ est rapidement suivi d'un ralliement à une autre formation offrant précisément la position recherchée, le débat ne porte plus seulement sur le droit de démissionner, mais sur le sens politique du moment choisi pour le faire.

La démission d'un parti politique reste un droit politique et organisationnel qui ne nécessite pas de longues justifications. Tout militant ou toute militante peut quitter son organisation lorsque les divergences deviennent profondes ou lorsqu'il estime que les mécanismes de décision ne correspondent plus à ses convictions. Mais une démission ne se lit pas uniquement à travers les arguments avancés dans son communiqué. Elle s'apprécie également à travers son timing, la décision qui l'a précédée et le parcours qui lui succède.

La règle est-elle contestée avant ou après le résultat ?

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A l'USFP, cette question doit d'abord être examinée à partir des mécanismes de désignation des candidatures. Depuis le XIIe Congrès national, le parti a veillé à ce que les décisions relatives à la représentation et aux candidatures passent par les instances locales, provinciales et régionales, sur la base de procédures définies et conformément aux statuts et au règlement intérieur, avant leur examen par les institutions nationales compétentes.

Dans un nombre important de circonscriptions, le parti a également privilégié un principe de continuité associé à la reddition des comptes, en maintenant les parlementaires sortants afin qu'ils puissent présenter le bilan de cinq années de mandat devant les citoyennes et les citoyens qui leur avaient accordé leur confiance. Pour les autres candidatures, locales ou régionales, des mécanismes de qualification, d'évaluation et d'examen des dossiers ont précédé la décision finale.

La question essentielle devient alors simple : conteste-t-on la procédure elle-même ou seulement le résultat auquel elle conduit ?

Lorsqu'un candidat connaît les règles, dépose son dossier et accepte de s'y soumettre, puis ne remet ces règles en cause qu'après avoir appris qu'il n'a pas été retenu, il est légitime de se demander ce qui a réellement changé : la procédure, ou simplement le résultat espéré ?

Cela n'exonère évidemment pas le parti de ses responsabilités en matière de transparence, d'égalité des chances et de respect des compétences de chaque instance. Mais la démocratie interne ne signifie pas que chacun obtient la position qu'il sollicite. Elle signifie que chacun connaît les règles, peut les contester avant leur application et bénéficie des mêmes garanties lorsqu'elles sont appliquées.

Quand la démission devient-elle un rapport de force ?

Une démission issue d'un désaccord politique ancien, assumé et documenté n'a pas la même portée qu'une démission annoncée immédiatement après l'attribution d'une responsabilité ou l'établissement d'une liste électorale.

Dans ce second cas, la démission peut changer de fonction. Elle peut devenir un instrument destiné à contester une décision déjà prise, à modifier un classement ou à obtenir une position qui n'a pas été accordée. Elle passe alors de l'expression d'une divergence à un moyen de pression et de négociation, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à une forme de chantage organisationnel : modifier la décision ou assumer le départ.

Cette lecture devient encore plus pertinente lorsqu'une démission est rapidement suivie d'un passage vers un autre parti offrant précisément la candidature ou la position refusée par le premier. Il devient alors difficile de présenter le départ uniquement comme une révolte contre un déficit de démocratie interne. Le parcours qui suit la démission peut révéler que la question du positionnement électoral était présente à la fois dans l'origine du conflit et dans son dénouement.

Ce que révèle l'après-démission

Toute démission intervenant à l'approche d'une échéance organisationnelle ou électorale devrait donc être examinée à partir de trois questions : quand intervient-elle ? Quelle décision l'a précédée ? Et quelle trajectoire son auteur emprunte-t-il ensuite ?

Si les réponses révèlent un désaccord politique ou organisationnel ancien, cohérent et constant, nous sommes devant une démission de conviction qui mérite respect et débat. Mais si la contestation n'apparaît qu'après la perte d'une position et qu'elle est suivie par la recherche de cette même position dans une autre formation, nous sommes face à une logique différente, où l'ambition individuelle semble prendre le pas sur le désaccord politique.

Le problème n'est donc ni la démission, qui demeure un droit, ni l'ambition, qui est légitime. Il commence lorsque la non-satisfaction d'une ambition personnelle devient, après coup, un jugement global sur la démocratie d'un parti.

La crédibilité d'une contestation ne dépend pas seulement de la force des mots employés au moment du départ. Elle dépend aussi de sa cohérence dans le temps. Contester une règle avant de connaître son résultat relève d'un débat démocratique. La contester uniquement lorsqu'elle ne produit pas le résultat espéré relève d'une autre logique. Et lorsque la rupture débouche immédiatement sur la recherche du même avantage ailleurs, ce n'est plus seulement la démocratie interne du parti qui doit être interrogée, mais également la cohérence politique de celui qui la met en cause.

C'est précisément à travers cette cohérence que l'on peut distinguer une démission de conviction, une démission de négociation et une démission où le poste non obtenu finit par peser davantage que le désaccord invoqué.