Maroc: Marhaba à rebours - Le pays referme ses valises

Ils étaient venus par millions renouer avec la famille, le pays et l'été. A l'approche de septembre, les MRE reprennent le chemin inverse. Tanger Med vit ces jours-ci l'autre versant de cette transhumance saisonnière : coffres surchargés, adieux pressés, files interminables et un Maroc qui se dépeuple lentement de ses vacanciers.

La phase retour de Marhaba 2026 traverse ses journées les plus denses, avec un pic attendu entre le 25 et le 29 août. Le port fonctionne comme un sablier qu'on retourne : après avoir fait couler les voyageurs vers le sud, il les renvoie désormais vers le nord, pendant qu'Algésiras prépare jusqu'à 77 traversées quotidiennes pour absorber le flux.

Chaque été, le Maroc connaît deux opérations Marhaba. La première démarre en juin avec son cortège de voitures chargées jusqu'au toit, ses plaques françaises, belges, espagnoles ou italiennes qui ressurgissent sur les routes, et ses villages qui retrouvent d'un coup plusieurs milliers d'âmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La seconde n'a droit à aucune cérémonie d'ouverture. Elle commence par des valises qu'on ressort, un dernier déjeuner qui s'étire, et quelques kilos de trop qu'il faudra loger dans un coffre déjà saturé de cadeaux et d'épices. Cette phase bat aujourd'hui son plein, à un détail près : tout le monde roule désormais dans le sens contraire.

Quand la flèche s'inverse

Au 3 août, 2.741.570 MRE étaient déjà entrés au Royaume depuis le lancement de Marhaba 2026, en légère hausse sur un an. La voie maritime concentrait alors 52% des arrivées, avec 1,43 million de voyageurs. Mais l'opération ne se joue pas qu'entre bateaux et voitures : l'aérien y tient une place considérable.

Plus de 1,3 million de MRE sont ainsi entrés par avion, l'aéroport Mohammed V de Casablanca arrivant largement en tête avec environ un quart de ces arrivées, devant Marrakech-Menara, Tanger-Ibn Battouta, Nador et Rabat-Salé. Plus de 65 compagnies aériennes desservant plus de 160 aéroports, essentiellement européens, ont été autorisées à opérer sur le dispositif.

Cela dit, trois semaines plus tard, la flèche s'est retournée. La seconde quinzaine d'août est celle des grands départs : les congés s'achèvent, la rentrée scolaire approche, et le calendrier familial retrouve brutalement l'heure de Paris, Bruxelles ou Madrid... A Tanger Med, les autorités rappellent une consigne devenue incontournable : le billet doit correspondre au jour et à l'heure exacts de la traversée. Même le vieux réflexe du « au cas où » a fini par se heurter au créneau horaire fixe.

Du temps des retrouvailles à celui des départs

Marhaba est aussi une vaste respiration démographique. Pendant quelques semaines, des millions de MRE changent le visage et le rythme du pays. Les maisons familiales se remplissent, les plages débordent, les terrasses affichent complet et les commerces prolongent leurs journées. Dans nombre de villes du Nord et du Rif, des logements restés fermés une grande partie de l'année retrouvent leurs occupants et des quartiers entiers reprennent vie au rythme des vacances et des retrouvailles.

Puis arrive la dernière semaine d'août et, avec elle, le mouvement inverse. Les maisons se vident, les terrasses s'éparpillent et les rues retrouvent progressivement leur cadence ordinaire. Même les places de stationnement réapparaissent. Au Maroc, c'est peut-être encore le thermomètre le plus fiable pour mesurer la fin de l'été.

Au retour, le coffre devient le dernier lambeau de patrie et une petite annexe douanière du Maroc. On y négocie chaque centimètre cube : un bidon d'huile contre une paire de chaussures, un sac supplémentaire dont personne ne se souvient avoir validé l'existence. On emporte un peu du Maroc parce qu'on sait déjà qu'il va manquer.

Tanger Med, sablier géant

Tout converge vers les ports. La Fondation Mohammed V pour la solidarité maintient son dispositif, avec près d'un millier de travailleurs sociaux, médecins et paramédicaux, répartis entre le Maroc et plusieurs ports européens. La période du 13 au 30 août est annoncée comme la plus critique, avec un pic attendu entre le 25 et le 29.

Le port fonctionne comme un sablier renversé : pendant plusieurs semaines, les voyageurs avaient coulé vers le sud. Voici venu le moment de le retourner. De l'autre côté du détroit, Algésiras se prépare au mouvement inverse, avec jusqu'à 77 traversées quotidiennes prévues durant les pics.

Une population à cheval sur deux calendriers, ceux qui partent, ceux qui restent

Le MRE d'août vit entre deux calendriers : celui du Maroc, qui dit encore été et dîner tardif, et celui du pays de résidence, qui dit rentrée. Commence alors cette semaine étrange où l'on est encore au Maroc sans y être tout à fait, jusqu'au moment des adieux, celui que les statistiques mesurent le plus mal.

Dans les ports, on voit des véhicules. Dans les maisons, on voit des absences. Une maison qui abritait quinze personnes en août peut n'en compter plus que trois en septembre. Puis l'Europe récupère ses travailleurs, ses étudiants, ses médecins. Le Maroc, lui, retrouve son rythme ordinaire.

Cette relation ne se résume d'ailleurs plus au cliché du MRE revenant une fois l'an en voiture chargée. Un chiffre le confirme : alors que les arrivées progressaient début août, le nombre de véhicules reculait de plus de 12%, le covoiturage gagnant du terrain face au coût du déplacement automobile. Même la grande transhumance estivale se modernise.

Marhaba veut aussi dire «à l'année prochaine»

Dans quelques jours, le gros du reflux sera passé. Les autoroutes du Nord retrouveront leur trafic habituel, et des volets se refermeront jusqu'à l'été prochain. Tanger Med aura accompli, une fois de plus, cet exercice singulier : absorber puis restituer, en quelques semaines, une population équivalente à celle de plusieurs grandes villes.

Car derrière chaque véhicule qui s'engage vers un ferry, il y a rarement un simple touriste rentrant de vacances. Il y a une famille qui repart d'un pays auquel elle appartient tout en vivant ailleurs. Il y a surtout cette scène répétée des milliers de fois à la fin de chaque été : quelqu'un qui ferme un coffre, embrasse ceux qui restent, et promet d'appeler dès l'arrivée.

En juin, le Maroc leur avait dit Marhaba. À la fin d'août, personne n'aime vraiment prononcer le mot qui vient après. Alors on préfère dire : à l'année prochaine.