Afrique: Uniformes de l'armée néerlandaise - Le textile tunisien dément tout lien avec les coupures d'électricité

La Fédération tunisienne du textile et de l'habillement a démenti les informations médiatiques étrangères faisant état d'un lien entre les coupures d'électricité et la vague de chaleur enregistrées en Tunisie, d'une part, et le retard dans la livraison des nouveaux uniformes de combat destinés à l'armée néerlandaise, d'autre part.

Son président, Haïthem Bouajila, a qualifié ces informations d'« inexactes et trompeuses », estimant qu'elles ne reflètent pas les véritables causes du retard.

Intervenant ce lundi sur Diwan Fm, Bouajila a expliqué que le secteur tunisien du textile et de l'habillement dispose d'un savoir-faire reconnu et fabrique des uniformes et équipements répondant à des exigences techniques élevées pour plusieurs armées européennes ainsi que pour l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Concernant le marché destiné à l'armée néerlandaise, il a précisé que celui-ci avait été conclu dans le cadre d'un contrat entre une entreprise européenne et des fournisseurs tunisiens. Selon lui, le retard serait principalement imputable au fournisseur étranger, qui n'aurait pas livré dans les délais prévus les tissus et autres matières premières nécessaires aux usines tunisiennes.

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Le président de la Fédération a notamment jugé « illogique » d'attribuer à des perturbations électriques ayant duré environ 10 à 12 jours un retard de livraison s'étalant sur près de quatre mois.

Il a, par ailleurs, appelé à davantage de vérification et de recoupement des sources avant la publication ou la reprise d'informations susceptibles de porter atteinte à l'image du secteur textile tunisien.

Haïthem Bouajila a enfin souligné que les entreprises tunisiennes opérant dans ce domaine sont soumises à des obligations contractuelles strictes et attachent une importance particulière à leur réputation ainsi qu'à la qualité de leurs produits sur les marchés internationaux.