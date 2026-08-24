Tunisie: Championnat national - 1ère journée - La belle affaire de l'EST et du CA

Les deux gagnent au forceps, mais que c'est précieux. L'ESZ l'emporte in extremis.

Pour une première journée, ce fut mouvementé. La chaleur suffocante n'a pas empêché les clubs de jouer à fond et de nous offrir quelques moments de suspense. Et les deux favoris au titre, l'EST et le CA, n'ont pas raté leur première sortie malgré le volume de jeu peu consistant.

Le cadeau de Sabri Ben Hassen

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Reghecampfs est un entraîneur chanceux. Il l'a confirmé hier sur un match qu'il pouvait perdre ou au meilleur des cas faire match nul, mais encore une fois, l'Etoile n'est pas guérie de son complexe quand elle affronte l'EST à Rades. Encore une défaite et des bourdes que seuls les petits joueurs et les débutants commettent. Et c'est difficile quand même de comprendre la satisfaction de Braconi et d'une partie du public étoilé après cette énième défaite face à l'EST. Seul le résultat compte, seuls les grands joueurs ramènent les trois points même sur des actions anodines.

L'EST, nouvelle version, a été bien garnie en attaque, mais prenable en défense avec une ligne avancée et beaucoup d'espaces concédés. Ceci a profité à Abid pour marquer le second but à la 61'. Un quart d'heure plein et c'est tout pour une Etoile qui n'a plus de grands joueurs. L'Etoile est devenue cette équipe prenable, aux petits joueurs qui n'ont plus le coeur ni tête pour gagner contre l'EST. Et c'est sur ce point que l'EST a joué : Moez Hadj Ali égalise à la 73' sur cafouillage dans la défense étoilée, et à la 82', voilà que Sabri Ben Hassine commet une bourde monumentale en renvoyant la balle et gérant mal le faux rebond pour offrir à Hadj Ali, opportuniste avec un ballon qui n'était pas facile, pour inscrire le 3e but. Victoire méritée pour l'EST qui a cherché plus des trois points, mais qui devra soigner sa défense. L'ESS a laissé passer naïvement sa chance.

Un match vide et ennuyeux avec une chaleur torride et une pelouse indigne de la Tunisie en 2026. Kadida, laissé à tort sur le banc par son entraîneur, est renté pour permettre à son équipe de l'emporter. L'ESM a bien géré la phase défensive mais a fléchi dès la 70', l'écart athlétique leur a été fatal. Dans les matches d'hier, deux victoires précieuses de l'ESZ qui a gagné in extremis grâce à Hamdi Laâbidi, alors que le CAB a surclassé l'ASM.