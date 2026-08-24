Tunisie: ESM-CA (0-1) - Le joker Kadida a encore frappé

Sadok Kadida entre en jeu et change le cours du match en marquant un but décisif. Le Club Africain récolte à la peine trois points à Métlaoui.

Avec pas moins de sept minutes de retard sur l'horaire prévu, le match entre Miniers et Clubistes a débuté au stade municipal de Métlaoui, sur une pelouse synthétique plutôt grisâtre que verdâtre, une aire de jeu qui met en danger l'intégrité physique des joueurs et nuit gravement à l'image de notre championnat. Cela dit, côté CA, Maher Kanzari a lancé d'entrée quatre recrues, Meriah, Zaddem, Nkeng et Chikhaoui, alors que, dans le même temps, dans l'axe, le jeune Abdelhak, 19 ans, a débuté le match et Mouhib Chamekh a retrouvé son poste dans les bois après avoir soigné une blessure bénigne.

L'ESM d'Amine Gara, à son tour, se présentait devant le CA avec un groupe renforcé durant le mercato, et ce, en dépit du dernier communiqué de l'exécutif des Miniers, annonçant l'incapacité de l'équipe à prendre part au championnat pour absence totale de soutien financier. Bref, voilà pour l'avant-match, passons à présent aux choses sérieuses.

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Sur cette rencontre, une demi-heure de jeu s'est déroulée et nous n'eûmes quasiment rien à nous mettre sous la dent. De prime abord, le mercure a, d'entrée, pesé lourdement sur les joueurs mais nous n'en étions qu'au tout début du match et de la compétition tout court. Ce faisant, 33' première alerte clubiste avec un rush gagnant de Nkeng face à Bejaoui, précédé cependant d'une position de hors-jeu. 38', Brandon Nana cadre de la tête sans pour autant surprendre Chamekh. On en restera là pour cette première mi-temps.

De retour de pause, 49', Zaddem hérite d'une passe en retrait, mais temporise et bute sur le retour de Hichri. Le rythme baisse d'un cran par la suite, jusqu'à ce que Maher Kanzari opère quelques changements. A un quart du terme, Saidou Khan décale vers Cherimi qui remet vers Harzi dont le tir passe au-dessus des montants de Bejaoui. 86', le CA touche finalement au but avec une réalisation de l'opportuniste Sadok Kadida qui, entouré de trois défenseurs, pivote et parvient à tromper Bejaoui. Par la suite, le CA va gérer et l'ESM va pousser sans pour autant égaliser.

Le champion sortant débute la compétition par une victoire hyper précieuse. Côté jeu, c'était très moyen de la part de Kanzari et ses joueurs..

ESM : Mohamed Aziz Bejaoui, Aziz Ghrissi, Oussema Hichri, Irene Glele, Montassar Toumi, Youssef Mrad, Ameur Belghith, Brandon Nana (Oussama Naffati), Yassine Soltani (Abdoulaye Bangoura), Bassem Hadji (capitaine), Mohamed Ameur Jouini.

CA : Mouhib Chamekh, Ghaith Zâalouni, Ammar Abdelhak, Yassine Meriah, Houssem Ben Ali, Saidou Khan (Philippe Kizumbi), Moataz Zaddem (Oussema Bouguerra), Haykeul Chikhaoui, Aymen Harzi, Bilel Ait Malek (Oussema Cherimi), Taddeus Nkeng Fomakwang (Sadok Kadida).