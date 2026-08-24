Tunisie: Mouled - Le prix du zgougou atteint 60 dinars le kilo à Nabeul

La production de pignons de pin d'Alep (zgougou) dans le gouvernorat de Nabeul devrait se situer entre 20 et 30 tonnes au cours de la saison actuelle, à des niveaux comparables à ceux de la saison précédente, a indiqué le chef du service des forêts de Nabeul, Mohamed Hédi Slimani, dans une déclaration à Diwan FM.

Le responsable a précisé que le gouvernorat compte quelque 20.000 hectares de pin d'Alep, sur un total de 61.000 hectares relevant du domaine forestier de l'État. Les pins d'Alep représentent environ 80 % des arbres présents dans ce domaine, a-t-il ajouté.

Concernant la valorisation de cette production, une unité spécialisée dans la transformation des pignons de pin d'Alep (zgougou), implantée dans la délégation de Korba, assure la transformation d'environ 14 tonnes de ce produit, contribuant ainsi à sa valorisation au niveau local.

Dans nos archives Réserve de Oued Dekouk : un paradis oublié aux portes du Sahara tunisien Ces données interviennent alors que les préparatifs se poursuivent en prévision de la célébration du Mouled, fête de la naissance du Prophète. Les prix du zgougou oscillent actuellement entre 50 et 60 dinars le kilogramme, selon la même source.