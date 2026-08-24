Tunisie: Coupure d'électricité - Voici la liste des zones concernées dans tous le pays

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures périodiques d'électricité ce lundi 24 août 2026, dans plusieurs régions du pays, en raison des exigences liées à la situation du réseau électrique et à l'équilibre entre la production et la consommation.

Ces interruptions pourront intervenir entre 13h00 et 17h00, à des périodes intermittentes, avec une durée ne dépassant pas deux heures par coupure. La STEG précise que l'alimentation électrique pourra être rétablie sans préavis.

Grand Tunis

Dans le Grand Tunis, les zones susceptibles d'être concernées sont notamment Fouchana, La Marsa, El Mghira, Borj Touil, Borj Cedria, El Menzah, Cité Ettadhamen, El Manar, La Soukra, Aïn Zaghouan, El Mourouj, Jardins de Carthage, Mégrine, Ksar Saïd, Radès, Le Kram, Ezzahra, La Goulette, Hammam-Lif, Tebourba, Bou Mhel, Jedeida, Ben Arous, Mornag, Ariana, Sidi Thabet et Douar Hicher.

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Cap Bon, Zaghouan et Bizerte

Dans le gouvernorat de Nabeul, les coupures pourraient concerner Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Tékelsa, Nabeul, Béni Khalled, Tazarka, Somâa, Korba, Béni Khiar, Maâmoura, Kélibia, Hammam Ghezèze, Hammamet et Dar Chaâbane.

À Zaghouan, les zones citées sont Ennadhour, Zaghouan Nord, El Fahs, Bou Achir, Ez-Zriba, Jebel Oust et Bir Mcherga.

À Bizerte, sont notamment concernées Ezzawaouine, Menzel Bourguiba, Sejnane, El Khetmine, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Ghazala, Mateur, Tinja, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane et Zarzouna.

Nord-Ouest

Dans le Nord-Ouest, les zones mentionnées par la STEG comprennent Nefza, Ouchtata, Errouhia, Makthar, Ghardimaou, Oued Meliz, Bou Salem, Goubellat, Gaâfour, Chemtou, Kalaat Khasba, Sidi Ismaïl, Nebeur, Tajerouine, El Ksour, El Krib et Bourouis.

Centre

Plusieurs zones du Centre sont également concernées, notamment Ouled Achour, Sbiba, El Ala, Enfidha, Hergla, Bouficha, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, Akouda, le quartier universitaire, Kalaa Sghira, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bou Hajla, Nasrallah, Menzel El Mhiri, Es-Souhilat, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Bekalta, Chorbane, Rejiche, Souassi, Kerker, Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Riadh, Khézama, Sahloul 3, Ouled Chamekh, la zone industrielle d'El Jem, Chtouin, Bouhjar, Sahline et M'saken.

Sfax

Dans nos archives Bouderbala salue l'adoption d'un document arabe contre les projets de délogement des PalestiniensDans le gouvernorat de Sfax, la STEG cite Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Bir Ali, El Mahres, Agareb, El Amra, Tina, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebiniana et Hencha.

Sud tunisien

Dans le gouvernorat de Gabès, les zones concernées comprennent Gabès Ville, El Menzeh, Jara, Cité El Amal, Ech-Chamati, Chenini, Bouchemma, El Hamma, Mareth, Ouedhref et El Metouia.

À Djerba, sont notamment citées El May, Sedouikech, El Hara El Kebira/El Tlat, El Jorf, Aghir, Houmt Souk, Midoun, Guellala et Erriadh.

À Kébili, les coupures pourraient concerner Kébili, En-Nazla, le quartier de la route de Gabès, Souk Lahad, Jemna, Douz, El Faouar, El Golâa, Nouil et Afrane.

Dans le gouvernorat de Tataouine, les zones citées sont Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Tataouine Nouvelle, Tataouine Ville, Cité El Festival, Smar et Ezzahra.

Dans la région Zarzis-Ben Guerdane, sont concernées El Hicham, El Mounassa, Souihel, Zaouia, El Basatin, Ech-Chahbaniya, Nefatia, Cité Mars et la route de Ras Jedir.

Enfin, dans le gouvernorat de Médenine, la liste comprend Dergoulia, Hassi Amor, Médenine Ville, Béni Khedache, Bou Ghrara, Harich et Er-Ragouba.

La STEG souligne que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation et des impératifs d'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.

La société appelle ses clients à prendre les mesures préventives nécessaires et présente ses excuses pour ce qu'elle qualifie de mesure exceptionnelle, tout en appelant à leur compréhension et à leur coopération.

Pour signaler une urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le 71 239 222, ou les numéros figurant sur leurs factures de consommation.