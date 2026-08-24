Tunisie: Cap Bon - Ces villes concernées par des coupures d'électricité ce lundi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures périodiques d'électricité ce lundi 24 août 2026 dans plusieurs zones du gouvernorat de Nabeul.

Ces interruptions pourraient intervenir entre 13h00 et 17h00, à intervalles intermittents, avec une durée ne dépassant pas deux heures par période, en fonction de l'état du réseau électrique et des exigences liées à son fonctionnement.

Selon la STEG, les zones susceptibles d'être concernées sont :

Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Tékelsa, Nabeul, Béni Khalled, Tazarka, Somâa, Korba, Béni Khiar, Maâmoura, Kélibia, Hammam Ghezèze, Hammamet et Dar Chaâbane.

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La STEG précise que l'alimentation électrique pourra être rétablie sans préavis.

La société appelle également les habitants concernés à prendre les précautions nécessaires durant la période annoncée.

Pour signaler toute urgence ou obtenir des informations supplémentaires, les clients peuvent contacter le 71 239 222, ou les numéros de téléphone indiqués sur leurs factures de consommation.