Tunisie: Coupures d'électricité - Voici les zones concernées dans le Grand Tunis

24 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures périodiques d'électricité ce lundi 24 août 2026, dans plusieurs zones du Grand Tunis.

Ces interruptions pourraient intervenir entre 13h00 et 17h00, à intervalles intermittents, avec une durée ne dépassant pas deux heures pour chaque coupure, en fonction de l'état du réseau électrique et des exigences liées à son fonctionnement.

Selon la STEG, les zones susceptibles d'être concernées sont : Fouchana, La Marsa, El Mghira, Borj Touil, Borj Cedria, El Menzah, Cité Ettadhamen, El Manar, La Soukra, Aïn Zaghouan, El Mourouj, Jardins de Carthage, Mégrine, Ksar Saïd, Radès, Le Kram, Ezzahra, La Goulette, Hammam-Lif, Tebourba, Bou Mhel, Jedeida, Ben

Arous, Mornag, Ariana, Sidi Thabet et Douar Hicher.

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La société précise que l'alimentation électrique pourra être rétablie sans préavis et souligne que cette liste n'est pas définitive. D'autres zones pourraient ainsi être concernées en fonction de l'évolution de la situation et des besoins d'équilibrage entre

la production et la consommation d'électricité.

La STEG invite ses clients à prendre les mesures préventives nécessaires.

Pour signaler une urgence ou obtenir des informations supplémentaires, les clients peuvent contacter le 71 239 222, ou les numéros de téléphone indiqués sur leurs factures de consommation.

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