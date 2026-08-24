Tunisie: Canicule au pays - Le ressenti pourrait atteindre 51 °C dans les régions côtières

La Tunisie continue de faire face à une forte vague de chaleur, qui devrait se prolonger durant plusieurs jours, sous l'effet de masses d'air chaud combinées à un taux d'humidité élevé, a indiqué lundi 24 août 2026 le géographe et chercheur spécialisé en climatologie et en risques naturels, Amer Bahba.

Intervenant sur Jawhara FM, le spécialiste a indiqué que plusieurs gouvernorats ont déjà enregistré des températures comprises entre 40 et 45 °C, avec des pointes atteignant 46 à 47 °C dans certaines régions.

Selon lui, le pic de la vague de chaleur est attendu mardi, mercredi et jeudi, avec des températures généralement comprises entre 40 et 47 °C dans différentes régions du pays.

Les températures devraient toutefois être relativement moins élevées dans les régions côtières, où les maximales se situeraient entre 38 et 40 °C.

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Au-delà des températures mesurées, l'humidité élevée contribue à accentuer la sensation de chaleur, particulièrement dans les villes côtières.

Amer Bahba a ainsi souligné que le taux d'humidité, pouvant atteindre 60 à 80 % dans certaines zones côtières, pourrait faire grimper la température ressentie jusqu'à 49 à 51 °C par moments.

Le spécialiste prévoit par ailleurs que la vague de chaleur pourrait se maintenir avec la même intensité jusqu'à la fin du mois d'août. Les températures devraient ensuite rester élevées au début du mois de septembre, mais avec une intensité moindre.

Cette situation intervient alors que l'Institut national de la météorologie (INM) a également fait état d'une hausse remarquable des températures, avec des maximales dépassant les normales saisonnières de plusieurs degrés dans différentes régions du pays.