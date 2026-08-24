Afrique: La Corée et le pays signent un accord de coopération de 13,5 millions de dollars pour une agriculture intelligente résiliente aux changements climatiques

L'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) de la République tunisienne ont officiellement signé aujourd'hui la convention relative au projet « Agriculture intelligente face au climat pour l'amélioration de la productivité en Tunisie » (ClimAT).

La cérémonie de signature s'est tenue à Tunis, en présence de son excellence Monsieur Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étrange, , de Monsieur Haikel Hechlef, Chef de Cabinet du Ministre, de son excellence Monsieur LEE Tae Won, Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie et de Madame NAM Ilwoo, Directrice pays de la KOICA en Tunisie, marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale entre la République de Corée et la République tunisienne, dans le cadre de l'Accord de coopération sur l'aide non-remboursable signé le 11 août 2023 entre les deux Gouvernements.

D'un montant de 13,5 millions de dollars américains, financé sous forme de don par le Gouvernement de la République de Corée, le projet ClimAT sera mis en oeuvre sur une période de six ans, de 2026 à 2031, dans les gouvernorats de Tunis, Nabeul, Kairouan et Bizerte, en partenariat avec l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), l'Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles (AVFA) et l'Office des Terres Domaniales (OTD). Le projet vise à renforcer les capacités de la Tunisie en matière d'agriculture intelligente face au climat, notamment à travers la recherche, la formation des acteurs du secteur agricole et le développement de trois fermes de démonstration.

Dans nos archives Tourisme écologique: Voyager vert, c'est tout un art... ! « Ce projet témoigne de la confiance dont la Tunisie alloue à l 'expérience coréenne dans la lutte contre le changement climatique et illustre la coopération réussie entre les deux pays » son excellence Monsieur Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères.

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« Ce projet, qui figurait parmi les points saillants évoqués lors du Sommet Corée-Afrique, illustre la continuité de la coopération entre la République de Corée et la Tunisie, notamment dans le domaine de l'agriculture un nouveau secteur qui vient enrichir les autres domaines de coopération, tels que la digitalisation. » son excellence Monsieur LEE Tae Won, Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des actions de coopération entre la Corée et la Tunisie en matière de développement durable et vient renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération unissant les deux pays.