Afrique: 'Main dans la main' - L'art au service de l'espoir à l'Institut Salah Azaïz

Une nouvelle fresque murale vient de prendre place sur la façade de l'Institut Salah Azaïz à Tunis, spécialisé dans la prise en charge des cancers. Intitulée "Main dans la main", l'oeuvre a été réalisée par l'artiste-peintre et artiste de rue tunisien Skander Tej, dans le cadre d'une initiative à la croisée de l'art, de la solidarité et de la coopération tuniso-française dans le domaine de la santé.

Le projet réunit notamment le ministère de la Santé, l'Institut Salah Azaïz, l'Institut français de Tunisie et l'Association tunisienne d'assistance aux malades du cancer du sein (ATAMCS). Il vise à apporter une dimension artistique et humaine à un établissement qui accueille quotidiennement des patients atteints de cancer ainsi que leurs familles.

À travers son titre et sa représentation, la fresque met en avant la solidarité et l'accompagnement face à la maladie. Le choix de l'Institut Salah Azaïz donne à cette oeuvre une portée particulière, en faisant de sa façade un support de sensibilisation et d'expression autour de l'espoir.

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Au-delà de sa dimension esthétique, l'initiative s'inscrit dans une coopération plus large entre la Tunisie et la France dans le secteur de la santé. La France accompagne notamment plusieurs projets sanitaires en Tunisie, à travers des actions de coopération et le financement d'infrastructures hospitalières.

L'Agence française de développement (AFD) participe ainsi au financement de deux projets hospitaliers à Gafsa et Sidi Bouzid, qui s'inscrivent dans le renforcement des infrastructures et de l'offre de soins dans les régions de l'intérieur.

Cette coopération ne se limite par ailleurs pas aux infrastructures. Elle porte également sur plusieurs domaines de santé, notamment la lutte contre les maladies chroniques, dont les cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ainsi que sur la formation de médecins spécialistes dans le domaine de la transplantation d'organes.

Avec "Main dans la main", cette coopération prend ainsi une dimension symbolique. Le soin, la solidarité et la culture se retrouvent réunis autour d'un même message : face à la maladie, l'accompagnement et l'espoir restent essentiels.