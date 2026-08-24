Tunisie: Au pays - Forte augmentation de 11,780 millions de dinars des revenus de la Société SIMPAR au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, les revenus cumulés de la Société Immobilière et de Participations (SIMPAR), qui s'active dans la promotion immobilière et la construction de logements, ont connu une forte augmentation 11,780 millions de dinars (MD) par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs d'activité trimestriels établis par la direction de cette entreprise.

Ces revenus ont été comptabilisés à 12,477 millions de dinars MD contre 696 599 dinars au 30 juin 2025. « Cette progression s'explique par la hausse significative du chiffre d'affaires ainsi que par les dividendes perçus au cours de la période », a souligné la direction de SIMPAR.

Concernant les produits des participations, ils se situent à 740 381 dinars contre 258 917 dinars au premier semestre 2025.

La valeur ajoutée brute s'est élevée à 3 934 MD contre 2,246 MD au 30 juin 2025, soit une hausse de 75,15%.

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Au terme de la période sous revue, l'excédent brut d'exploitation connait une hausse de 61,32% à 2,607 MD contre 1,616 MD au 30 juin 2025.

Les créances de la société SIMPAR ont fortement augmenté de 5,788 MD à 5,928 MD contre seulement 139 742 dinars au premier semestre 2025.

Quant aux avances reçues des clients, elles se sont élevées à 10,826 MD contre 5,889 MD au 30 juin 2025, soit une hausse de 5,937 MD.

A l'issue du premier semestre 2026, les dépenses engagées par la SIMPAR ont été réduites de 2,197 MD, passant de 5,795 MD au premier semestre 2025 à 3,598 MD

De leur côté, les liquidités et équivalents de liquidités ont fortement baissé, se situant à 385 708 MD contre 1,951 MD au 30 juin 2025.