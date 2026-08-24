Cameroun: Camwater - Les nouvelles ambitions de blaise Moussa

Le directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater) s'est fixé un objectif de recettes de 2,35 milliards de Fcfa pour ses activités à Douala et Yaoundé pour le mois en cours. L'entreprise publique compte mettre tout en oeuvre pour augmenter ses recettes internes et améliorer ses performances financières.

C'est au cours d'une communication spéciale du directeur général, le Dr Blaise Moussa, le 20 août dernier que la nouvelle est tombée comme un couperet.

Ces nouveaux objectifs de collecte de recettes concernent la production et la distribution d'eau, la commercialisation, le relevé des compteurs, la facturation et le recouvrement. Pour cela, la Camwater compte également mettre en place des mesures visant à augmenter le nombre de nouveaux raccordements, à lutter contre la fraude et les raccordements illégaux, et à développer l'utilisation des paiements électroniques.

La division régionale de Douala a pour instruction de collecter au moins 1,1 milliard de Fcfa, tandis que la division régionale de Yaoundé (DIVRY) devrait mobiliser 1,25 milliard de Fcfa. Les autres divisions régionales ont été invitées à améliorer leurs performances de recouvrement d'au moins 15 %.

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Selon Camwater, ces objectifs visent à traduire les récentes restructurations, réorganisations et réformes opérationnelles en résultats commerciaux et financiers concrets. L'entreprise a également étendu une partie de son réseau de distribution. La direction souhaite désormais que ces investissements génèrent de nouveaux raccordements, une clientèle accrue, une consommation facturée plus importante et, par conséquent, un chiffre d'affaires plus élevé.

Les directeurs régionaux et les responsables de secteurs, d'agences et de centres ont donc reçu pour instruction d'intensifier leurs actions sur le terrain et de multiplier les échanges avec les ménages, les entreprises et les administrations publiques. « Allez sur le terrain. Faites bouger les choses. Connectez-vous. Contrôlez. Facturez. Recouvrez. Luttez contre la fraude. Soyez performants », a instruit Dr Blaise Moussa à ses collaborateurs.

La mobilisation des recettes au coeur des priorités

L'entreprise publique va également renforcer les contrôles sur les recettes déjà perçues. Le Dr Blaise Moussa a instruit le transfert automatique, intégral et immédiat de toutes les recettes, conformément aux procédures en vigueur. Il a par ailleurs précisé que tout manquement à cette obligation entraînerait l'identification des responsabilités et, le cas échéant, des sanctions. Le directeur général a également demandé à ses équipes marketing et communication d'intensifier la promotion des paiements électroniques, suite à un ralentissement de leur utilisation.

La réouverture des agences et des centres de services le samedi devrait également faciliter le service à la clientèle, les nouveaux raccordements et le recouvrement des recettes. Ces mesures placent les recettes commerciales au coeur de la stratégie de l'entreprise face à ses difficultés financières.

Le service public vise des tarifs de facturation plus élevés, des relevés de compteurs plus complets, un meilleur recouvrement et des raccordements clients plus rapides, tout en s'efforçant de réduire les pertes de revenus liées à la fraude.

Ces mesures ont pour objectif de renforcer progressivement l'autonomie financière de Camwater. Cette volonté d'accroître les recettes intervient également alors que la direction générale cherche à améliorer le classement de l'entreprise parmi les entreprises publiques camerounaises.

Camwater est actuellement classée comme entreprise publique de troisième catégorie et ambitionne d'accéder à la deuxième catégorie. Cela passe par l'engagement de tous les maillons de l'entreprise.