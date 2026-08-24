Cameroun: France - Dj Guyser portrait

Il est arrivé de Londres, avec ses platines, son énergie et surtout cette maîtrise qui distingue les bons DJ des véritables maîtres de l'ambiance. À Montpellier, DJ GUYSER a offert un véritable spectacle musical.

Dès les premières notes, le ton était donné. Un doigté précis, des transitions d'une fluidité impressionnante, une lecture parfaite de la salle et cette capacité rare à sentir son public avant même que celui-ci ne réclame le morceau suivant. Par moments, tant l'enchaînement était millimétré, on aurait presque cru assister à une performance pilotée par une intelligence artificielle. Mais non : derrière les platines, il y avait bien un homme, un artiste, un passionné. DJ GUYSER, tout simplement.

Face à une assistance cosmopolite, composée d'invités venus de plusieurs pays d'Europe et bien au-delà, le DJ venu du Royaume-Uni a construit son show comme un voyage. Des sonorités africaines aux grands classiques populaires, des rythmes urbains aux morceaux capables de réveiller les souvenirs du village, chaque séquence trouvait sa place.

Et c'est peut-être là toute la force de DJ GUYSER : faire tomber les frontières par la musique.

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À Montpellier, la technologie était dans la précision, mais l'âme, elle, était profondément humaine. On a dansé, chanté, célébré et communié autour de cette musique que l'on aime au village, dans nos provinces, dans nos capitales et jusque dans cette France profonde où les cultures venues d'ailleurs savent aussi écrire de magnifiques histoires de partage.

DJ GUYSER n'est pas seulement un homme derrière des platines. Il raconte une histoire, impose une cadence et transforme une salle en un immense espace de communion.

Londres avait envoyé son ambassadeur du rythme à Montpellier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la mission a été accomplie avec brio.

Une prestation généreuse, élégante et explosive. Un grand moment de bonheur et de grâce musicale qui restera dans les mémoires.

DJ GUYSER : retenez bien ce nom. Quand Londres rencontre Montpellier derrière des platines, la fête prend une tout autre dimension.