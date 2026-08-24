Cameroun: Nouvelle saison, memes émotions chez STARTIMES des ce mois d'aout !

Ce mois d'août, STARTIMES poursuit son engagement et sa mission en faveur du divertissement des familles camerounaises via le concept « Nouvelle saison, mêmes émotions ! ».

Ce renouvellement se traduit d'abord par le retour du meilleur du sport et du football à travers la couverture et la retransmission en direct des rencontres de plusieurs grandes compétitions dans le monde.

A cet effet, les abonnés STARTIMES fans de cette discipline vont vivre des moments mémorables et vibrez au rythme de leur passion avec les championnats de LaLiga, la Bundesliga, la Carabao Cup, la Coupe du Roi et bien d'autres. En dehors du sport et du football, STARTIMES va continuer d'apporter la chaleur au sein des domiciles avec des programmes adaptés aux autres composantes de la famille.

Pour ceux et celles qui s'intéressent aux histoires à l'eau de rose, ils ont le choix parmi plusieurs séries exclusives dont ; « Divya Drishti », « Reviens vers moi » entre autres. Pour les amateurs du 7ème art, le meilleur du cinéma est également au rendez-vous dans cette dynamique ainsi que des films d'animation pour les plus jeunes.

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Conformément à sa mission qui consiste à faciliter l'accès à la télévision numérique à la majorité des camerounais pour terminer, Startimes lance une nouvelle promotion d'abonnement qui va s'étendre du 24 août au 27 septembre 2026. Sur cette période, le kit complet et son installation associés à un mois d'abonnement au bouquet GLOBAL est accessible au coût de 12.500 Fcfa.

À travers cette nouvelle offre, StarTimes réaffirme sa volonté de vulgariser l'accès à une télévision de qualité au Cameroun. Une offre à petit prix qui intègre le divertissement, le sport et des moments de partage en famille.

Les offres sont disponibles dès à présent dans l'ensemble du réseau de distribution agréé StarTimes au Cameroun.

Service Client : 654 800 800 / 692 222 111

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