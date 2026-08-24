Togo: Kpalimé, épicentre de la lutte contre les faux médicaments

Un produit de santé sur deux en circulation en Afrique serait de qualité inférieure, falsifié ou issu d'un circuit parallèle. Un chiffre alarmant que la Fondation Brazzaville entend combattre, avec le lancement à Kpalimé de la 8e édition de sa campagne de sensibilisation contre les faux médicaments.

Le trafic provoquerait environ un million de décès par an dans le monde, dont une part importante en Afrique.

Pour Foulo Basse, directeur général de la Fondation, cette campagne s'inscrit dans la continuité de « l'Initiative de Lomé », adoptée lors du sommet de janvier 2020 consacré à la lutte contre les faux médicaments. Et pour cause : le Togo occupe une place centrale dans ce combat, la Fondation en ayant fait son pays pilote sur le continent.

Sur le terrain, le plan national s'articule autour de trois axes, dont un dédié spécifiquement à la communication et à la sensibilisation, un volet renforcé par l'usage des langues locales, pour toucher au plus près les populations les plus exposées.