Togo: Kpalimé, épicentre de la lutte contre les faux médicaments

24 Août 2026
Togonews (Lomé)

Un produit de santé sur deux en circulation en Afrique serait de qualité inférieure, falsifié ou issu d'un circuit parallèle. Un chiffre alarmant que la Fondation Brazzaville entend combattre, avec le lancement à Kpalimé de la 8e édition de sa campagne de sensibilisation contre les faux médicaments.

Le trafic provoquerait environ un million de décès par an dans le monde, dont une part importante en Afrique.

Pour Foulo Basse, directeur général de la Fondation, cette campagne s'inscrit dans la continuité de « l'Initiative de Lomé », adoptée lors du sommet de janvier 2020 consacré à la lutte contre les faux médicaments. Et pour cause : le Togo occupe une place centrale dans ce combat, la Fondation en ayant fait son pays pilote sur le continent.

Sur le terrain, le plan national s'articule autour de trois axes, dont un dédié spécifiquement à la communication et à la sensibilisation, un volet renforcé par l'usage des langues locales, pour toucher au plus près les populations les plus exposées.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.