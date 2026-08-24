Togo: Près de 80 000 personnes bénéficient de latrines améliorées

24 Août 2026
Togonews (Lomé)

Près de 80 000 personnes peuvent désormais accéder à des latrines améliorées, conçues pour résister aux intempéries, indique Togo Matin. Un progrès notable en matière d'assainissement, particulièrement crucial en milieu rural, où l'accès à des infrastructures sanitaires adéquates reste souvent limité.

Ces nouvelles installations, pensées pour mieux résister aux fortes pluies et aux inondations, permettent de réduire les risques de contamination liés à la dégradation des ouvrages traditionnels durant la saison pluvieuse. Un enjeu sanitaire majeur, dans la mesure où des latrines défaillantes favorisent la propagation de maladies hydriques et compromettent les efforts de lutte contre les pratiques de défécation à l'air libre.

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