Togo: Les nouvelles technologies partie prenante du système éducatif

24 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, a lancé lundi la formation d'une centaine de « Fabmanagers », dans le cadre d'une stratégie gouvernementale visant à faire entrer les nouvelles technologies au coeur de l'enseignement.

Ils seront formés au numérique, aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Une fois leur formation achevée, ils auront pour mission de transmettre ces compétences aux collégiens, lycéens et étudiants des écoles polytechniques, d'ingénieurs et d'architecture. Ils seront également appelés à intervenir au sein des facultés des sciences et technologies, élargissant ainsi leur champ d'action à l'enseignement supérieur.

L'ensemble de ce dispositif sera déployé dès la prochaine rentrée scolaire, sur l'ensemble du territoire.

Le gouvernement veut préparer les jeunes générations aux défis technologiques de demain, en intégrant le digital et l'IA non plus comme des disciplines annexes, mais comme des outils transversaux au service de l'ensemble du parcours éducatif.

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