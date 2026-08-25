Guinée: Eboulement à Conakry - Le bilan s'alourdit à 32 morts

Human Rights Watch
Dar-Es-Salam, le 8 juin 2019.
24 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nombre de décès faisant suite à l'éboulement survenu à la décharge de Dar-es-Salam, dans la banlieue de Conakry, en Guinée, est passé à 32 après la découverte de deux nouvelles victimes au lendemain de cet accident, ont annoncé les secours.

"Un nouveau corps a été retrouvé, ce lundi 24 août 2026, sur le site de l'éboulement de la décharge de Dar-es-Salam, à Conakry, au lendemain du drame qui a fait une trentaine de morts, selon un bilan provisoire", rapporte l'Agence guinéenne de presse (AGP).

L'agence officielle d'information du pays signale également que cinq nouveaux blessés ont été évacués à l'hôpital, portant à 27 le nombre total de blessés pris en charge à la suite du drame.

Elle assure que le site a été définitivement interdit d'accès aux engins et aux citoyens, afin de faciliter les opérations de secours et de sécurisation de la zone.

Lire l'article original sur APS.

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