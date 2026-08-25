Afrique Centrale: Processus de Doha - Kinshasa et l'AFC/M23 s'accordent sur une feuille de route pour la suite des négociations

Les représentants du gouvernement congolais et de l'AFC/M23 ont convenu de nouvelles étapes pour faire avancer le processus de paix engagé à Doha, au Qatar. Réunis du 17 au 21 août 2026 en Suisse, les deux camps ont notamment établi une feuille de route pour la poursuite des négociations et convenu de renforcer le suivi de leurs engagements.

Au cours de cette session de travail de cinq jours, les deux parties ont défini le calendrier et les différentes étapes des négociations sur les protocoles qui restent à conclure.

Kinshasa et l'AFC/M23 ont également transmis aux facilitateurs des recommandations destinées à favoriser des discussions constructives et à faciliter la mise en oeuvre des engagements déjà pris.

Les deux parties ont toutefois précisé que l'ordre dans lequel les protocoles seront négociés ne déterminera pas leur ordre de mise en oeuvre. Cette disposition doit permettre aux parties d'avancer sur certains engagements sans attendre la conclusion de l'ensemble des protocoles.

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Un mécanisme pour suivre la mise en oeuvre

La session de Suisse prévoit également la mise en place d'un mécanisme chargé d'examiner régulièrement les progrès et les difficultés liés à l'application des engagements pris par les deux parties.

Ce dispositif devra notamment permettre d'identifier les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des décisions et d'en faciliter le suivi.

L'engagement à poursuivre les négociations

À l'issue de leurs discussions, Kinshasa et l'AFC/M23 ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les négociations en vue de parvenir à une paix globale et à une résolution du conflit dans l'Est de la RDC, à travers la mise en oeuvre de l'Accord-cadre de Doha.