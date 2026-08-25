Angola: La Cour suprême approuve le règlement relatif à l'élection du vice-président

Luanda — La Cour suprême, réunie en séance plénière, a approuvé vendredi le projet de règlement relatif à la procédure d'élection des candidats à la vice-présidence de l'institution, suite à la cessation de fonctions de la titulaire actuelle, Efigénia Clemente, Pour cause de limite d'âge.

Cette décision a été prise lors de la 4e session ordinaire de la séance plénière de la Cour suprême, dirigée par le président de l'institution, Norberto Sodré João.

À cette occasion, la séance plénière a pris acte de la déclaration de cessation de fonctions de la vice-présidente, ayant atteint l'âge limite de 70 ans.

Le projet de règlement a été transmis au Conseil supérieur de la magistrature.

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Conformément à la législation, la procédure d'élection des candidats à la vice-présidence de la Cour Suprême est régie par l'article 19 de la loi organique de l'institution.

Le règlement relatif au processus électoral est approuvé par le Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition de l'Assemblée plénière de la Cour suprême, délibérée à la majorité des deux tiers des juges siégeant au Conseil.

Conformément à la loi, le vice-président de la Cour Suprême est nommé par le président de la République, parmi les trois candidats ayant recueilli le plus de voix auprès de leurs pairs.

Efigênia Mariquinha dos Santos Lima Clemente occupait le poste de vice-présidente depuis 2023.