Angola: La Cour suprême approuve le règlement relatif à l'élection du vice-président

23 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La Cour suprême, réunie en séance plénière, a approuvé vendredi le projet de règlement relatif à la procédure d'élection des candidats à la vice-présidence de l'institution, suite à la cessation de fonctions de la titulaire actuelle, Efigénia Clemente, Pour cause de limite d'âge.

Cette décision a été prise lors de la 4e session ordinaire de la séance plénière de la Cour suprême, dirigée par le président de l'institution, Norberto Sodré João.

À cette occasion, la séance plénière a pris acte de la déclaration de cessation de fonctions de la vice-présidente, ayant atteint l'âge limite de 70 ans.

Le projet de règlement a été transmis au Conseil supérieur de la magistrature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conformément à la législation, la procédure d'élection des candidats à la vice-présidence de la Cour Suprême est régie par l'article 19 de la loi organique de l'institution.

Le règlement relatif au processus électoral est approuvé par le Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition de l'Assemblée plénière de la Cour suprême, délibérée à la majorité des deux tiers des juges siégeant au Conseil.

Conformément à la loi, le vice-président de la Cour Suprême est nommé par le président de la République, parmi les trois candidats ayant recueilli le plus de voix auprès de leurs pairs.

Efigênia Mariquinha dos Santos Lima Clemente occupait le poste de vice-présidente depuis 2023.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.