Afrique de l'Ouest: Parlement de la Confédération AES - Ouverture de la première session à Niamey

Le Parlement confédéral de l'AES est entré dans sa phase opérationnelle, le lundi 24 août 2026, au centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey avec la cérémonie inaugurale des Sessions confédérales des Parlements de la Confédération des Etats du Sahel.

Placée sous la présidence du Premier ministre du Niger, Lamine Zeine Ali Mahaman, représentant le Président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahamane Tiani, la cérémonie a réuni autour du présidium le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Assoumane Abdou Harouna ainsi que les présidents des Parlements des trois Etats membres de la Confédération.

Au terme du cérémonial officiel, le Président des Sessions confédérales des Parlements de l'AES, le camarade Dr Ousmane Bougouma, a ouvert la session inaugurale. Après son installation à la présidence de la séance, il a procédé à la mise en place des deux vice-présidents du Parlement confédéral, le Président du Conseil national de Transition du Mali, Malick Diaw et le Président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, le Dr Mamoudou Harouna Djingarey.

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La mise en place de l'organe parlementaire s'est ensuite poursuivie avec l'installation des députés confédéraux. Au total, quarante-cinq parlementaires issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dont le Président et les deux vice-présidents du Parlement confédéral, ont été appelés et installés par acclamation. Une séquence solennelle qui a marqué l'incarnation effective de cette nouvelle institution appelée à porter la voix des peuples des trois Etats au sein de la Confédération. La session inaugurale a également été marquée par les interventions des Présidents des Parlements du Tchad, Ali Kolotou Tchaïmi et du Togo, le professeur Komi Sélom Klassou, présents en qualité d'invités.

A la tribune, ils ont salué la mise en place du Parlement confédéral et formulé leurs voeux de réussite et de paix à ses membres.

Prenant à leur tour la parole, les deux vice-présidents du Parlement confédéral ont salué l'aboutissement du processus engagé par les trois Etats et rendu hommage à la vision et à l'engagement des chefs d'Etat du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armé, Abdourahamane Tiani, qui ont porté la dynamique ayant conduit à la mise en place de cette nouvelle institution parlementaire. Autre temps fort de cette session inaugurale, le message du Président du Faso, Président du Collège des chefs d'Etat et Président de la Confédération des Etats du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, lu par le Président des sessions confédérales, le camarade Dr Ousmane Bougouma.

Dans cette adresse, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a fixé le cap aux députés nouvellement installés en les appelant à faire du Parlement confédéral un véritable outil au service del'espace confédéral loin d'une institution de simple prestige. Il les a notamment exhortés à placer l'intérêt général de l'AES au-dessus des considérations partisanes et nationales, à rester au contact des populations et à porter leur voix au sein de cette nouvelle assemblée. « L'histoire vous regarde.

Soyez dignes de la confiance du Peuple », a lancé le Président de la Confédération aux députés confédéraux. Avec l'installation de ses 45 membres, le Parlement confédéral franchit ainsi un jalon important dans sa mise en oeuvre. Il s'inscrit dans une dynamique engagée, le 16 septembre 2023, avec la signature de la Charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des Etats du Sahel puis consolidée le 6 juillet 2024, avec la création de la Confédération des Etats du Sahel.