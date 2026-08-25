Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 août 2026

revue de presse

Le Mali et l'Algérie renouent le dialogue

Accueilli par son homologue algérien, Sifi Ghrieb, Abdoulaye Maïga doit tenter de relancer une coopération mise à mal par la crise qui a opposé les deux voisins. Si les conséquences économiques sont restées limitées, les enjeux commerciaux et stratégiques demeurent importants, notamment pour le nord du Mali et pour l'influence de l'Algérie au Sahel.

Ce dégel permet au Mali de résorber les menaces qui planent sur les corridors Dakar-Bamako et Abidjan-Bamako. Mais le voisin algérien a aussi intérêt à ne pas laisser d'autres partenaires s'installer durablement au Mali. (Source DW)

Somalie: Colère suite à la violente répression de manifestations contre des expulsions dans la capitale



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En Somalie, c'est la colère et l'indignation suite à la répression menée par les forces de sécurité à Mogadiscio, le 23 août 2026, contre des manifestations dénonçant des campagnes d'expulsions dans la capitale du pays. Les autorités assurent vouloir récupérer des terrains publics illégalement occupés pour des projets de développement.

Les bulldozers qui détruisent des maisons habitées, des soldats qui tirent dans la foule, des avions de chasse dans les airs : ce sont de véritables scènes de chaos qui ont eu lieu le 23 août 2026, dans le quartier de Yaaqshiid, dans le nord de Mogadiscio, la capitale de Somalie, où les autorités mènent une campagne d’expulsion depuis plusieurs jours.

La résistance de la population dimanche s’est en effet heurtée à des forces de sécurité qui, selon l’opposition, auraient tué quatre personnes et en auraient blessé une douzaine d’autres. (Source RFI)

RDC : L'opposition défie le président Tshisekedi et réclame un dialogue inclusif



Une figure de proue de l’opposition en République démocratique du Congo a appelé, lundi, le président Félix Tshisekedi à "renoncer" aux projets de modification constitutionnelle qui pourraient lui ouvrir la voie à un troisième mandat.

Les élections auront lieu dans deux ans, mais les tensions sont déjà vives entre le gouvernement et ses opposants depuis que le Parlement, à majorité du parti au pouvoir, a approuvé une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel.

"Une nation en guerre ne devrait pas faire de la modification de la Constitution une priorité", a déclaré Delly Sesanga, président du parti ENVOL et membre de la coalition d’opposition C64. (Source Africanews)

Sénégal : Tivaouane accueille l’afflux des fidèles avant le Gamou du 25 août



À Tivaouane, l’affluence des fidèles s’est accentuée à l’approche du Gamou célébré dans la nuit du mardi 25 août 2026, date retenue par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) pour le Mawlid. Le rendez-vous, l’un des principaux temps religieux de la confrérie tidiane au Sénégal, attire déjà des pèlerins venus du pays et de la sous-région.

La CONACOC a indiqué le 13 août que cette célébration interviendrait après une absence d’observation du croissant lunaire, précisant que le samedi 15 août marquait le premier jour de Rabi’ al-Awwal. Cette annonce a fixé le calendrier des préparatifs dans la ville sainte de Tivaouane. (Source BeninWeb TV)

Moody’s maintient l’alerte sur le risque politique au Cameroun

Le risque politique au Cameroun demeure élevé aux yeux de Moody’s Investors Service, malgré les récentes précisions apportées par les autorités sur le cadre institutionnel de la succession présidentielle.

L’agence de notation américaine estime que les mécanismes constitutionnels formels ne suffisent pas, à eux seuls, à dissiper les incertitudes qui entourent la trajectoire politique du pays d’Afrique centrale, dirigé sans interruption depuis 1982 par Paul Biya.

Cette évaluation intervient dans un contexte où les investisseurs internationaux scrutent avec une attention particulière les fondamentaux souverains des économies de la zone CEMAC. (Source Africtelegraph)

Guinée : Mamadi Doumbouya radie 173 militaires de l’armée, ce que l’on sait

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a procédé à la radiation de 173 militaires des Forces armées guinéennes. La décision a été annoncée dans la soirée du dimanche 24 août, à travers un décret lu à la télévision nationale. Selon les informations rapportées par plusieurs médias guinéens, les militaires concernés sont radiés pour « désertion ».

Parmi les 173 noms figure celui du commandant Michel Lamah, membre du Groupement des forces spéciales. Son nom est particulièrement connu en Guinée. Michel Lamah avait été l’un des militaires les plus visibles lors du coup d’État du 5 septembre 2021, qui avait renversé l’ancien président Alpha Condé et porté au pouvoir le colonel Mamadi Doumbouya, devenu depuis général et président de la République. Sa présence sur la liste donne une résonance particulière à cette décision. (Source Africa Radio)

Soudan : Les forces civiles et politiques rejettent le dialogue national proposé par Al-Burhan

Un groupe de forces politiques et civiles de l’opposition soudanaise a rejeté une initiative de dialogue national soutenue par le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan.

Ce groupe a proposé à la place un processus de paix combinant les volets humanitaire, sécuritaire et politique.

Cette position a été annoncée à l’issue d’une réunion consultative de deux jours qui s’est tenue à Addis-Abeba les 22 et 23 août, rassemblant des groupes se décrivant comme des forces anti-guerre n’appartenant à aucun des deux camps du conflit soudanais. (Source Salam Info)

Parlement confédéral de l’AES : 45 députés installés



Le Parlement confédéral de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est officiellement entré dans sa phase opérationnelle lundi à Niamey, avec l’installation de ses 45 membres issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, lors d’une session inaugurale tenue au Centre international de conférences Mahatma Gandhi.

La cérémonie, présidée par le Premier ministre nigérien Lamine Zeine Ali Mahaman, représentant le chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani, a réuni les présidents des parlements des trois pays membres de l’AES. (Source APA News)

Concertation nationale à Madagascar - Le coup d’envoi attendu

Le top départ. D’aucuns s’attendent à ce que le culte œcuménique que le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) organise ce jour, au village Voara Andohatapenaka, soit le coup d’envoi de la phase opérationnelle de la concertation nationale.

Le culte œcuménique de ce jour marque l’inauguration du siège de la coordination de la concertation nationale. Le FFKM, qui est chargé de la conduite des discussions, présentera également en cette occasion le coordonnateur national de la concertation et fera part des différentes étapes du processus. C’est ce qui est indiqué dans le programme publié par l’institution ecclésiale. Le rendez-vous de ce jour sonne comme un véritable top départ de la concertation nationale. (Source L’Express de Madagascar)

Afrique: Affaires - Le continent devient un marché stratégique pour la Turquie



Avec 13,3 milliards de dollars des exportations en sept mois, la Turquie consolide son offensive commerciale sur le continent africain. Mais le véritable enjeu est désormais de passer du « vendre en Afrique » au « produire avec l'Afrique ».

La Turquie accélère son offensive économique en Afrique. Entre janvier et juillet denier, ses exportations vers le continent ont atteint 13,3 milliards de dollars, en progression de 12,6 % sur un an. En juillet seulement, elles ont bondi de 16,3 %, à 2,3 milliards de dollars. Ces chiffres ne relèvent plus d'une simple dynamique commerciale. Ils traduisent une stratégie construite autour de trois leviers : logistique, construction et diplomatie économique. L'Égypte apparaît comme l'un des principaux pivots de cette offensive. (Source Les Dépêches de Brazzaville)