Ile Maurice: Un couple surpris par deux voleurs masqués

La matinée de dimanche aurait pu virer au drame pour un couple vivant dans une villa au Tamarina Golf, à Tamarin. Mari et femme ont été victimes d'une violente intrusion. Deux individus masqués, dont une femme, ont fait irruption sur leur propriété vers 7 heures alors que le couple s'y trouvait.

Les deux intrus étaient armés, l'un d'eux ayant notamment utilisé un club de golf pour intimider les occupants. Pris par surprise, le mari, âgé de 60 ans, a tenté de s'interposer. Une lutte s'est ensuivie avec l'un des malfaiteurs, au cours de laquelle il a été blessé à l'oreille gauche.

Pendant ce temps, la cambrioleuse aurait pris son épouse à partie. Elle l'aurait traînée jusqu'à une chambre avant de la contraindre à leur remettre de l'argent et des objets de valeur. Le butin emporté, 50 euros, Rs 4 100 et une carte bancaire de la MCB. La valeur des biens volés est estimée à environ Rs 7000. Les deux occupants ont été soignés à la clinique C-Care de Floréal.

Des éléments de la Central Investigation Division de Rivière-Noire se sont rendus sur place pour les besoins de l'enquête. Les lieux étant couverts par un système de vidéosurveillance, les images des caméras sont désormais examinées. L'enquête se poursuit pour retrouver les deux individus.