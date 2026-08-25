Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - Le RODDDI réclame une aide pour des milliers d'enfants déplacés

À une semaine de la rentrée scolaire 2026-2027, le Réseau des ONG de défense des droits des déplacés internes en RDC (RODDI-RDC) appelle à une mobilisation en faveur des enfants déplacés.

Dans un plaidoyer rendu public ce lundi 24 août depuis le Kwango, l'organisation alerte sur le risque d'exclusion scolaire de milliers d'enfants ayant fui les violences.

Le coordonnateur de ce réseau, Symphorien Kwengo, explique que la situation concerne notamment des familles déplacées du Nord-Kivu, du Mai-Ndombe, du Kwilu, de l'Ituri et de Kinshasa.

Pour faciliter la rentrée des enfants déplacés, le RODDDI-RDC demande la distribution urgente de kits scolaires comprenant notamment des uniformes, des sacs, des cahiers et des stylos.

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L'organisation recommande également l'aménagement de structures d'accueil temporaires et le renforcement des capacités matérielles des écoles qui accueillent ces enfants, afin de faire face à l'augmentation des effectifs.

Des cours de rattrapage pour les enfants déscolarisés

Symphorien Kwengo préconise aussi la mise en place de modules de rattrapage accéléré pour les enfants dont la scolarité a été interrompue par les déplacements.

Il demande par ailleurs un accompagnement psychosocial renforcé, notamment en faveur des filles, des enfants vivant avec un handicap et des orphelins.

Face à ces besoins, le RODDDI-RDC appelle le Gouvernement et les partenaires humanitaires à débloquer des ressources financières et matérielles avant la rentrée scolaire.

L'organisation estime qu'une réponse rapide est nécessaire pour permettre aux enfants déplacés de retrouver le chemin de l'école et éviter que leur situation de déplacement ne compromette davantage leur scolarité.