Congo-Kinshasa: Kongo-Central - L'HGR de Masa se dote d'une morgue moderne de 80 corps

L'Hôpital général de référence (HGR) de Masa, situé dans le territoire de Kasangulu au Kongo-Central, dispose désormais d'une morgue moderne d'une capacité de 80 corps. L'infrastructure a été inaugurée vendredi 21 aout 2026 par le ministre provincial de la Santé, Jean Kimboko Ndombasi.

À cette occasion, le ministre provincial a également remis un important lot de médicaments à l'établissement afin de renforcer ses capacités, tant dans la conservation des dépouilles que dans la prise en charge des patients, au profit des habitants de la zone de santé de Masa.

Une réponse à un besoin de longue date

Pendant plusieurs années, les familles de la zone de santé de Masa, située dans une zone riveraine du chef-lieu du territoire, éprouvaient des difficultés à conserver les dépouilles de leurs proches dans de bonnes conditions, notamment en raison de l'impraticabilité des routes.

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Les capacités de conservation de l'Hôpital général de référence de Masa étant limitées, l'établissement ne parvenait pas à répondre efficacement à cette demande. Pour remédier à cette situation, les travaux de construction d'une nouvelle morgue avaient été lancés en février 2023.

Trois ans plus tard, l'ouvrage est désormais opérationnel.

Une infrastructure équipée

D'un coût estimé à 73 000 dollars américains, la nouvelle morgue comprend une salle de préparation, une salle de mise en bière et une chambre de conservation équipée de civières métalliques.

L'infrastructure dispose également de sanitaires, d'une salle des machines et d'un moteur de 7,5 chevaux destiné au fonctionnement de la chambre de conservation.

Grâce à sa capacité d'accueil de 80 corps, la nouvelle morgue de Masa apporte une solution concrète aux difficultés liées à la conservation des dépouilles et permettra de mieux accompagner les familles endeuillées.