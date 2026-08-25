Addis Ababa — Un groupe de forces politiques et civiles de l'opposition soudanaise a rejeté une initiative de dialogue national soutenue par le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan.

Ce groupe a proposé à la place un processus de paix combinant les volets humanitaire, sécuritaire et politique.

Cette position a été annoncée à l'issue d'une réunion consultative de deux jours qui s'est tenue à Addis-Abeba les 22 et 23 août, rassemblant des groupes se décrivant comme des forces anti-guerre n'appartenant à aucun des deux camps du conflit soudanais.

Parmi les participants figuraient des forces associées à la « Déclaration des principes soudanaise », le Parti du congrès populaire, le Parti de l'Umma dirigé par Mubarak al-Fadil, des organisations de la société civile, des réseaux de femmes et de jeunes, ainsi que des personnalités publiques indépendantes.

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Lors de cette réunion, les participants ont adopté un document de position commun intitulé « Le processus de paix que nous voulons », qui rejetait l'initiative de dialogue soutenue par Burhan.

Selon la déclaration finale, les participants ont fait valoir qu'un dialogue mené depuis un territoire contrôlé par l'une des parties belligérantes au Soudan ne pouvait constituer un processus de paix crédible ni inclusif.

Ils ont estimé que cette initiative risquait de renforcer les divisions territoriales et politiques de facto existantes au Soudan, plutôt que de créer les conditions d'un règlement global.

À titre d'alternative, les groupes ont proposé de mener de front les volets humanitaire, sécuritaire et politique.

Ils ont également fait valoir que les négociations devaient aborder les conséquences immédiates du conflit tout en traitant des dispositions en matière de sécurité et du futur ordre politique du pays.

La réunion a rassemblé des forces politiques aux origines et aux positions divergentes, mais qui ont présenté leur initiative comme une tentative d'établir une alternative dirigée par des civils aux approches associées aux parties belligérantes soudanaises.

Le Soudan est en proie à un conflit entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) depuis avril 2023.

Il a été indiqué que les initiatives de médiation régionales et internationales répétées n'avaient jusqu'à présent pas abouti à un cessez-le-feu durable ni à un règlement politique global.