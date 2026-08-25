Togo: Inscriptions ouvertes jusqu'à fin novembre pour les fidèles

25 Août 2026
Togonews (Lomé)

Les musulmans togolais désireux d'effectuer le Hadj 2027 ont jusqu'à fin novembre prochain pour s'inscrire et confirmer leur voyage.

Le montant de référence reste fixé, pour l'instant, à 3,2 millions de Fcfa, correspondant au tarif appliqué lors de l'édition précédente.

Les préparatifs administratifs débuteront à partir du 27 octobre, avec les démarches relatives notamment aux passeports et aux vaccinations, à effectuer auprès de la Direction générale de la documentation nationale (DGDN).

2 424 pèlerins togolais avaient effectué cette année ce cinquième pilier de l'Islam, un quota fixé par les autorités saoudiennes.

Le pèlerinage 2027 se tiendra du 14 au 18 ou 19 mai, selon le calendrier lunaire, qui pourrait légèrement faire varier les dates précises.

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