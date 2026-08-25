Afrique: CAN 2027 - Les deux premiers matchs du pays

25 Août 2026
Togonews (Lomé)

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates des deux prochains matchs du Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Les Éperviers recevront le Burundi le vendredi 25 septembre, à 16h GMT, au stade de Kégué à Lomé.

Quatre jours plus tard, le Togo se déplacera en Zambie pour affronter les Chipolopolo le mardi 29 septembre, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, avec un coup d'envoi fixé à 16h GMT.

Les Eperviers espèrent bien se qualifier cette fois après plusieurs occasions manquées.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.