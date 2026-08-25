Tunisie: Industrie automobile - Leoni prépare de nouveaux projets d'extension au pays

Le groupe allemand Leoni, spécialisé dans la fabrication de câblages électriques pour l'industrie automobile, prévoit de poursuivre ses projets d'extension dans plusieurs régions de Tunisie au cours de la prochaine période, a annoncé lundi son président-directeur général, Mohamed Larbi Rouis.

Cette annonce intervient à l'issue d'une rencontre tenue lundi 24 août au siège du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, entre le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, et le PDG de Leoni Tunisie, en présence de plusieurs hauts cadres du ministère.

Au cours de cette rencontre, Mohamed Larbi Rouis a présenté les activités du groupe en Tunisie ainsi que ses programmes futurs, mettant l'accent sur l'importance de poursuivre les projets d'extension des unités de production dans plusieurs régions.

De son côté, Slah Zouari a souligné le rôle important de Leoni dans le soutien à l'économie nationale et la création d'emplois. Il a également affirmé que les services du ministère oeuvrent à réunir les meilleures conditions pour attirer davantage d'investissements, notamment dans le secteur des composants automobiles.

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Présent en Tunisie depuis 1977, Leoni figure parmi les principaux investisseurs dans le secteur de la fabrication des composants automobiles. Le groupe compte plusieurs unités de production implantées dans les gouvernorats de Bizerte, Sousse et Monastir, contribuant à la création d'environ 30.000 emplois.

Les activités de Leoni en Tunisie sont intégrées aux chaînes de production mondiales dans les secteurs des composants automobiles ainsi que des industries électriques et électroniques, faisant du groupe un acteur majeur de l'industrie manufacturière destinée à l'exportation.