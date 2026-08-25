Tunisie: Ben Guerdane - Un marin raconte les circonstances de la découverte des premières victimes

24 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Dix-neuf corps ont été repêchés jusqu'à présent au large de Ben Guerdane et de Zarzis, après le naufrage d'une embarcation transportant des migrants. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres personnes portées disparues.

Dans une intervention accordée à Jawhara FM, un marin ayant participé aux opérations de recherche a indiqué que plusieurs pêcheurs s'étaient spontanément mobilisés dès qu'ils avaient appris le naufrage. Ils ont pris la mer durant la nuit depuis le port d'El Ketef afin de participer aux opérations de ratissage en mer.

Les premières victimes ont été retrouvées aux premières heures de l'aube. Trois corps ont alors été repêchés : deux par des embarcations de pêche et un troisième par les unités de la Garde maritime.

Selon le marin, le bilan s'élève désormais à 19 corps repêchés. Parmi les victimes figurent des ressortissants d'Afrique subsaharienne. Certaines de ces dépouilles pourraient toutefois être liées au naufrage d'une autre embarcation de migrants, selon les premières constatations.

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Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'identifier les victimes et de permettre leur rapprochement avec leurs familles.

Ce nouveau drame a suscité une vive émotion dans la région. Le marin a fait état d'un profond choc et d'une grande tristesse parmi les familles des victimes ainsi que les habitants de la région, alors que les opérations de recherche se poursuivent au large.

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