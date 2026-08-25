Mauritanie: Le gouvernement souhaite «relever les défis» pour relancer le tourisme

En Mauritanie, le tourisme intérieur est érigé en priorité nationale. Le gouvernement a donné, ces derniers jours, le coup d'envoi de la deuxième édition de la Charte nationale du tourisme. Un lancement qui fait écho à l'appel du président : passer les vacances à l'intérieur du pays pour faire vivre l'économie locale. Pour cette édition, le choix s'est porté sur la région de l'Assaba, en mettant en avant sa diversité culturelle, ses paysages et son patrimoine.

Sous le slogan « Mon pays, ma destination », la Mauritanie veut relancer son tourisme. Mais pour y arriver, le pays doit d'abord relever plusieurs défis, à commencer par celui des infrastructures. L'objectif du gouvernement est clair : faire du tourisme un levier de développement local.

« Pour valoriser le tourisme et relever les défis principaux, il faut désenclaver les sites touristiques à l'intérieur du pays et encourager aussi l'investissement ainsi que la création des infrastructures touristiques », a indiqué Abdallah Hormatallah, chargé de communication au ministère du Tourisme.

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En quelques jours de festivités, des sites comme Adrar ont fait le plein, un bénéfice direct pour les populations. « À Adrar, il y avait plus de 3 000 visiteurs. Il y a d'autres sites comme Oualata et Tichitt qui ont un patrimoine culturel très riche. Selon les recoupements que nous avons déjà, le tourisme emploie plus de 12 000 personnes. Les revenus du tourisme touchent aussi des populations qui sont difficilement accessibles par les structures de l'État », précise Limam Moulaye Oumar, vice-président de la Fédération du tourisme.

La Mauritanie regorge d'atouts touristiques et la sécurité n'est plus vraiment un frein, affirme l'économiste Abdellahi Ould Ewah. Selon lui, le blocage est désormais interne. Il regrette l'absence d'une feuille de route claire de l'État pour structurer et dynamiser ce secteur.