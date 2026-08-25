Ile Maurice: Le Cavendish Institute décroche le premier prix

24 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le talent, la culture et l'esprit d'unité étaient à l'honneur lors de la finale du National Primary Group Dance Competition 2026, organisée par le ministère de l'Éducation et des ressources humaines, ce lundi 24 août, au Mahatma Gandhi Institute à Moka. L'événement, qui a réuni de jeunes danseurs venus de Maurice et de Rodrigues, s'est déroulé en présence du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad.

Au total, 80 écoles ont participé à cette compétition nationale. Sur scène, les jeunes élèves ont impressionné le public par leur énergie, leur enthousiasme et la qualité de leurs prestations. Costumes colorés, chorégraphies soigneusement préparées et rythmes entraînants ont marqué cette grande finale, témoignant de la créativité et du potentiel artistique des enfants.

Mahend Gungapersad a salué l'ensemble des établissements ayant pris part au concours. «Je voudrais féliciter toutes les écoles qui ont participé à cette compétition. On peut constater que ces enfants sont remplis de talent», a-t-il déclaré.

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Le ministre a également souligné le rôle essentiel joué par les enseignants et les parents : «C'est le fruit des efforts considérables investis qui ont encouragé et formé ces enfants», a-t-il affirmé.

Mahend Gungapersad a, par ailleurs, encouragé les élèves à maintenir un équilibre entre leur parcours académique et les activités extrascolaires tout en félicitant les organisateurs pour la réussite de l'événement.

À l'issue de la compétition, le Cavendish Institute a remporté le premier prix. La deuxième place est revenue à la Montagne Goyaves Community School de Rodrigues, tandis que la Rajcoomar Gajudhur Government School s'est classée troisième. Une finale haute en couleur, célébrant le talent et la diversité culturelle des jeunes Mauriciens et Rodriguais.

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