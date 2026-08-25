Ile Maurice: Le maintien en détention de «Ti Kavi» confirmé

Le sort judiciaire de Maheesh Sujore, surnommé «Ti Kavi», demeure inchangé : cet homme de 26 ans reste sous les verrous. Il a été présenté hier, lundi 24 août, devant le tribunal de Pamplemousses, dans le sillage d'une intervention policière menée la veille contre le trafic de drogue, laquelle avait également abouti à la capture de Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode alias «Muzz».

Les autorités s'étant opposées à toute possibilité d'élargissement, le suspect a regagné sa cellule. Une inculpation provisoire de trafic de stupéfiants pèse actuellement sur lui, à laquelle pourrait venir s'ajouter un volet distinct portant sur du blanchiment de capitaux, encore en cours d'examen par les enquêteurs.

Les faits remontent à une opération conduite par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans un bungalow de Grand-Gaube. Les policiers avaient découvert en sa possession 2,6 grammes de cocaïne ainsi que 1,48 gramme de méthamphétamine. La perquisition avait en outre permis de mettre la main sur une somme en espèces de Rs 11 700 et un bijou en métal doré.

Cette même opération avait conduit à l'arrestation d'un second homme, Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode alors qu'il circulait à bord d'une voiture. Les forces de l'ordre avaient trouvé sur lui 3,42 grammes de cannabis, 69 graines de cette plante ainsi qu'une somme de Rs 45 000.

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Le volet matériel de l'enquête ne se limite pas aux substances illicites : quatre automobiles appartenant aux deux hommes ont été confisquées, tout comme deux appareils téléphoniques. Ces véhicules ont ensuite été remis entre les mains de la Financial Crimes Commission (FCC), désormais chargée d'éclaircir les aspects financiers de cette affaire.

Les autorités poursuivent leurs vérifications afin de retracer l'origine exacte des fonds et des produits stupéfiants découverts, tout en cherchant à établir si d'autres personnes seraient liées à ce réseau.